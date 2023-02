La curiosa revelación de Djokovic sobre Rafa Nadal y su lucha por los Grand Slams: "Estaría satisfecho si..."

A lo largo de su carrera, Novak Djokovic demostró tener muchísimos atributos, pero tal vez el más destacable sea su hambre de gloria. Esas ganas insaciables de seguir ganando llevaron al serbio a conseguir su vigésimo segundo Grand Slam, título con el que empató a Rafael Nadal en la pelea histórica. Sin embargo, Nole aseguró que le alcanzaría con que la disputa terminase en un empate.

Nadal-Djokovic: los que más veces jugaron entre sí (58), los que más Grand Slams ganaron (22).

Sí, Djokovic, ese que jugó con un desgarro de tres centímetros en su isquiotibial izquierdo en el Australian Open, hizo una curiosa revelación sobre su rivalidad con Nadal: "Estaría satisfecho con mi carrera en caso de que Rafa y yo termináramos empatados a títulos de Grand Slam", expresó en charla con TheNational, de los Emiratos Árabes Unidos.

Sin embargo, después hizo una aclaración que calza más con su competitividad: "Obviamente me gustaría tener más que mi máximo rival, pero creo que cuando llegue el momento de retirarme, no tendré nada que reprocharme, incluso si me retirara ya y él ganara otros 10 Grand Slams".

El último duelo por Grand Slams entre ambos fue en Roland Garros 2022: victoria en cuatro sets para Rafa.

Luego, Djokovic, que está disputando el ATP 500 de Dubai, volvió sobre sus pasos y casi que echó por tierra su frase inicial: "Realmente, si eso ocurriera quizá me dolería no ser el máximo ganador, pero nunca sabes cuánto es suficiente", afirmó.

Por último, el serbio, que sigue en lo más alto del ranking mundial, exteriorizó su deseo de volver a encontrarse con Nadal en una definición de Grand Slam: "En estos momentos, me motiva más enfrentarme a Rafa que a Carlos [Alcaraz], por todo lo que está en juego en nosotros y todas las cosas que hemos compartido. Creo que una final de Grand Slam contra Nadal sería algo increíble", cerró.