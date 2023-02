La pregunta que descolocó a Campazzo tras el triunfo de la Selección argentina: "¿Clasificamos o no?"

La Selección argentina de básquet encaró la última ventana de Eliminatorias al Mundial 2023 con una sola premisa: ganar los dos partidos. En la noche del jueves, el conjunto de Pablo Prigioni alternó momentos de buen juego con otros de imprecisiones, pero logró una necesitada victoria ante Canadá, ya clasificada y con equipo alternativo. Sin dudas, la gran figura de la noche fue Facundo Campazzo, que deleitó al Polideportivo de Mar del Plata con una actuación de lujo. Luego de su gran noche, el base fue sorprendido con una pregunta que, a decir verdad, casi nadie supo responder después del partido.

Jugadores, cuerpo técnico, prensa e hinchas estuvieron toda la noche con calculadora en mano para saber si Argentina podía clasificarse a la Copa del Mundo esa misma noche o si debía seguir esperando. Por eso, la pregunta de una periodista sobre el partido decisivo ante República Dominicana tomó por sorpresa al capitán albiceleste: "Me preguntaron por el partido del domingo, que era importante para la clasificación y me mareó. ¿Clasificamos o no clasificamos?", le consultó Campazzo a José Montesano, periodista de TyC Sports.

"No, un 99,9%", le respondió Montesano, siempre cercano a la Selección argentina de básquet. Verdad no le faltó, ya que los de Prigioni jugarán una verdadera final ante República Dominicana, que tiene 8 victorias y tres derrotas al igual que los albicelestes: "Es un buen porcentaje, ¿no? Era lo que buscábamos, ganar hoy. Iba a ser difícil, jugamos un partido sólido, capaz pecamos un poco de ansiedad en los primeros minutos, normal. Al final sabíamos que ellos se iban a venir, teníamos que estar preparados y lo estuvimos. Tuvimos varios jugadores en doble dígito en puntos, repartimos bien la pelota, jugamos para el que estaba caliente en ese momento", destacó el base del Estrella Roja de Serbia.

Campazzo, amo y señor de la noche en Mar del Plata.

Luego, fue contundente a la hora de hablar del partido del próximo domingo: "Ahora tenemos un partido muy importante para nosotros, a tomarlo de esa manera. Depende exclusivamente de nosotros, de nadie más. Ganar el domingo nos lleva otra vez a un Mundial. Mayor motivación que esa no existe, sumado a nuestra gente. Considero que vamos a estar mejor todavía", aseguró.

Campazzo firmó una planilla con 13 puntos, 12 asistencias, 4 rebotes y 2 robos en 32 minutos de juego, además de ser el más ovacionado por el público con bastante diferencia. Claro, el 7 bravo volvió a la casa donde levantó una Liga de las Américas y cuatro Ligas Nacionales. El Poli marplatense volverá a ser escenario de un partido decisivo para Argentina: si vence a Dominicana, estará en el Mundial de Indonesia, Filipinas y Japón. Si pierde, debe esperar que Brasil, México o Puerto Rico sean derrotados en el otro grupo para meterse como mejor cuarto.