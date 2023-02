En medio de los rumores, Enzo Fernández le envió un mensaje a los fanáticos del Chelsea: "Les digo que..."

En las últimas horas, los rumores sobre un quiebre en el vestuario del Chelsea inundaron los diferentes portales británicos. The Athletic aseguró hay grandes egos y diferentes idiomas, sumado a que el director técnico no lleva mucho tiempo en su puesto y no ha podido plasmar su idea.

"No todos los nuevos fichajes están a la altura. Hay muchas caras nuevas, gente que habla diferentes idiomas también. Potter no lleva tanto tiempo en el cargo, por lo que le resulta difícil implementar sus ideas. En Chelsea tienes todos estos grandes egos, la dinámica es diferente”, escribió el mencionado periódico.

En este contexto, quien alzó la voz y le habló a los fanáticos del Chelsea fue Enzo Fernández. El mediocampista, que llegó desde Benfica y fue titular desde el primer momento, se sinceró y se mostró optimista de cara a lo que se le viene a los Blues en el horizonte.

"A los hinchas les digo que confíen en los jugadores, confíen en el personal que está detrás, confíen en el técnico porque todos nos estamos moviendo en la misma dirección. Tenemos caras nuevas aquí y es una reestructuración del club. Tengan paciencia", manifestó en declaraciones al periódico The Times.

"Estamos tratando de ganar partidos, comenzando el domingo (en referencia al encuentro ante el Tottenham). Entonces podemos empezar a cambiar las cosas", añadió sobre este mismo tema Fernández, quien el pasado 18 de diciembre se consagró como campeón del Mundial de Qatar 2022 (donde fue elegido el Golden Boy del certamen.