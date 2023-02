La sentencia del DT de Chelsea de Enzo Fernández tras perder ante el último de la Premier: "Mucha gente dirá..."

El Chelsea de Enzo Fernández no levanta cabeza. Tras perder en la ida de los octavos de final de la Champions League, los Blues cayeron ante el Southampton, equipo que va último en la Premier League. Luego del encuentro, el entrenador Graham Potter habló de las críticas y de la posibilidad de dejar el cargo.

En conferencia de prensa, el técnico británico analizó la dura derrota como local en Stamford Bridge, que marcó el quinto partido consecutivo sin ganar: "Tuvimos muchas dificultades para integrar los jugadores a la Premier League. Mucha gente dirá que yo soy el problema, y no digo que esa opinión no valga la pena. Mi trabajo es ayudar al equipo. Cuando los resultados no acompañan, es duro", sentenció.

Además, agregó: "La verdad es que dimos un paso atrás con nuestro rendimiento en la primera parte. Nuestra respuesta en el complemento fue buena, pero no fue suficiente".

Por otra parte, volvió a lamentar el rendimiento de los primeros cuarenta y cinco minutos, cuando encajaron el 1-0 de James Ward-Prose: "Southampton mezcló bien el juego, pero nuestra actuación no fue la deseada en la primera parte. No fue suficiente", concluyó.

Acutalmente, el Chelsea está décimo con 31 puntos, a 10 del Newcastle que es el último que ingresa a la Champions League. El próximo compromiso será ante Tottenham en uno de los derbis londinenses.