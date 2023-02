Enzo Fernández sorprendió al revelar un vínculo en su familia con Boca

Enzo Fernández atraviesa un confuso momento con el Chelsea. Desde su llegada, a cambio de 120 millones de euros, el equipo no encuentra el rumbo y tampoco ha podido ganar. Su rendimiento ha sido bueno, pero todos lo apuntan teniendo en cuenta el valor que se pagó para su llegada y la expectativa que esto generó. De igual manera, la pequeña crisis deportiva no lo amedrenta y en una entrevista realizada con el sitio oficial del club realizó una confesión que sorprendió a muchos, pero más al mundo Boca.

Los Fernández.

"Mi familia es hincha de River y mi padre es fanático, por eso me llamó Enzo. Aunque dos de mis hermanos son hinchas de Boca", contó el volante que es el menor de los cinco hermanos: Sebastián, Maximiliano y los mellizos Rodrigo y Gonzalo, a quienes le agradeció ya que "ellos siempre me han apoyado, han estado ahí a mi lado y disfrutaron mucho mi éxito".

Fernández, que "no quemó" a los fanáticos xeneizes infiltrados en su familia, también se refirió a su paso por el Millonario y resaltó que se formó tanto como deportista, pero más como persona: "River me ha enseñado valores. Me dieron todo lo que un jugador puede necesitar, incluso asistencia psicológica".

"Pasé la mayor parte de mi vida en River y me siento agradecido por el amor y la confianza que me pusieron. Dejando eso de lado, he sido un gran fanático del club desde que era un niño pequeño", explicó Enzo, que además agregó que el torneo conseguido con el club antes de marcharse a Europa "no tiene precio".

Actualmente, el Chelsea está décimo con 31 puntos, a 10 del Newcastle que es el último que ingresa a la Champions League. El próximo compromiso será ante Tottenham en uno de los derbis londinenses.