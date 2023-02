El polémico motivo por el que retiraron la estatua de Maradona del estadio del Napoli

Una polémica decisión generó impacto en Nápoles. La estatua de Diego Maradona, realizada por el artista Domenico Sepe, e instalada en la explanada del estadio San Paolo, que lleva el nombre del astro argentino, fue removida y devuelta a su creador. Según informó un reconocido medio italiano, los motivos están vinculados a una cuestión burocrática.

Domenico Sepe, autor de la escultura.

La Gazzetta dello Sport explicó que el Ayuntamiento no puede aceptar una donación de Sepe porque el valor de la obra excede las posibilidades económicas del artista. Además, la Administración explicó que se garantizaría al artista una visibilidad que también podría ser atractiva para otros artistas y, por tanto, se menoscabaría el respeto al principio de imparcialidad.

La novedad generó decepción y, el citado medio, agregó que Sepe "está amargado y listo para dar la batalla, pero el poder judicial también está investigando para comprender si todos los procedimientos se han completado correctamente".

El propietario de la escultura informó que, luego de difundirse la noticia sobre la devolución de la misma, recibió el llamado del alcalde de una comunidad cercana a Nápoles, llamada Casalnuovo. "Massimo Pelliccia (el alcalde de Casalnuovo) me llamó 'aterrorizado' por la polémica, y me propuso comprarla", relató Sepe a la agencia ANSA.

"¿Nápoles no la quiere? La compramos nosotros", le dijo el jefe comunal a Sepe. "Maradona tenía un vínculo particular con Casalnuovo. Venía a menudo junto con el otro futbolista del Napoli, Pietro Puzone, y tenía amigos aquí. En resumen, tenemos un vínculo con Maradona y me gustaría poder comprar su estatua", agregó el alcalde.