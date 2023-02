El conmovedor video de Kevin Benavides tras sufrir la grave lesión en Abu Dhabi

Kevin Benavides se perderá el Abu Dhabi Desert Challenge tras sufrir un duro accidente durante el shakedown. El ganador de la edición 2023 del Rally Dakar, se fracturó el fémur de su pierna derecha y tuvo que ser intervenido. Luego de superar la operación, que salió muy bien según contó el equipo KTM Factory Racing, el salteño escribió un sentido mensaje en Instagram.

"Nuestra mayor gloria no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. El dolor más grande que tengo es no poder correr que es lo que me apasiona, aunque ya largue una nueva etapa que es en recuperarme y volver cuanto antes", escribió el salteño en su perfil, para acompañar un estremecedor video.

Luego, explicó: "En las pruebas antes de Abu Dabi, perdí el control de la parte trasera y salí volando de mi moto y aparentemente caí mal con la pierna provocando ruptura de fémur. Gracias a todo el equipo y compañeros que me asistieron para tener una rápida evacuación e intervención quirúrgica".

"Los riesgos existen siempre, y estando en lo más alto tocan igual, pero de eso se aprende y se vuelve con más ganas, lo prometo. Gracias infinitas a todos por sus mensajes de apoyo", cerró el bicampeón del Dakar que tendrá por delante entre cuatro y seis meses de recuperación.

Norbert Stadlbauer, jefe de equipo de KTM, se pronunció y lamentó lo sucedido: "Desafortunadamente, este accidente demuestra los increíbles altibajos que a veces vemos en nuestro deporte. Pero, por supuesto, le deseamos lo mejor, de parte mía y de todo el equipo, y esperamos verlo de regreso lo antes posible".