La contundente razón de Guardiola por la que no hizo cambios en el empate del City: "Tengo la..."

Para muchos, Pep Guardiola es el mejor entrenador del mundo, de la última época y, por qué no, incluso de la historia. Su estilo de juego que revolucionó el fútbol y sus títulos lo avalan, pero algunas decisiones del español son difíciles de entender. El último miércoles, el Manchester City visitó al RB Leipzig de Alemania por los octavos de final de la Champions League y no hizo ni una sola modificación en un partido que terminó en empate. Lógicamente, esta determinación del DT catalán causó mucho ruido y no tuvo problemas en explicarla contundentemente.

La ausencia de Julián Álvarez en los partidos de los Ciudadanos son una (triste) norma desde que volvió del Mundial, pero esto se extendió a todos los suplentes en el partido ante los teutones. Además del Araña, no ingresaron jugadores como Phil Foden, que hasta hace no mucho tiempo era titular indiscutido. Sin embargo, Guardiola fue conciso al hablar del tema: "Tengo la posibilidad de hacer las cinco sustituciones porque son las reglas del juego, pero no significa que deba hacerlas", sentenció.

"Soy muy buen entrenador como para decidir lo que tengo que hacer", complementó Pep. Luego, justificó su decisión desde el trámite del partido: "Me gustaba mucho lo que estaba viendo. Obviamente pensé en Phil [Foden] cuando nos metieron el gol, pero inmediatamente volvimos a tener el control del juego. Nos vi bien en el mediocampo, pensé en meter a Phil, pero me decanté por quedarnos con lo que teníamos en cancha".

Al hablar de la zona de ataque en la que podría haber entrado Álvarez, el español aseguró que ya tenían mucha gente e ironizó con la idea de poner más delanteros: "Ellos jugaban con seis arriba, por lo que nosotros pusimos dos laterales más cuatro en el medio. Gundogan y Riyad [Mahrez] nos dieron el control que necesitábamos, sobre todo en la ida. ¡Capaz en la vuelta enloquezco y pongo a nueve delanteros!", expresó.

En los últimos tres partidos del Manchester City, Julián Álvarez suma apenas tres minutos de juego. Su última participación importante fue ante el Aston Villa, cuando jugó 45 minutos. Este fin de semana, los de Guardiola visitan al Bournemouth: ¿será el turno del Araña?