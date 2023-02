El sincericidio de Enzo Pérez tras la victoria de River ante Banfield: "No nos gustó..."

Se esperaba una imagen más sonriente de Enzo Pérez tras la victoria de River 3 a 2 sobre Banfield. Pero al mendocino de 37 años, justo en el día de su cumpleaños, no se le vio un semblante alegre, más bien lo contrario. El futbolista, llamativamente después de un triunfo, se mostró disconforme con el juego del equipo ante el Taladro en el Trofeo de Campeones y aseguró: "No nos gustó la imagen con la que terminamos".

Claro, el rendimiento del Millonario en el segundo tiempo no fue muy bueno, sobre todo defensivamente, y el referente ex Selección argentina aseguró: “No nos gustó la imagen con la que terminamos. Más allá de los dos goles que teníamos de ventaja, nunca nos hicimos dueños de la pelota y eso se notó durante todo el segundo tiempo. Son cosas que vamos a tener que seguir mejorando”.

“Banfield tuvo que reaccionar porque estaba dos goles abajo, también es mérito de ellos. Nos vamos contentos por el resultado, pero disconformes con la manera en que terminó el partido”, agregó el volante mendocino.

Respecto del trabajo en la línea defensiva, Pérez aclaró: “Hemos trabajado durante toda la pretemporada y en el inicio del campeonato. El otro día contra Tigre no sufrimos para nada, excepto un cabezazo en el segundo tiempo porque (Leandro) González Pírez había salido y nos faltaba un hombre en la zona central”.

“Hoy sí lo sufrimos, más que nada en el segundo tiempo y en el retroceso. En el segundo tiempo quedamos muy largos y muy anchos, ellos encontraron espacios para meter pelotas filtradas, para tirar pelotazos y a nosotros nos costó acomodarnos, por eso Banfield terminó de crecer y, más allá de que no eran dueños de la pelota, estaban mejores que nosotros. Estamos contentos con el resultado, pero en la semana vamos a tener que arreglarlo”, opinó Enzo Pérez.

Finalmente, el futbolista se refirió a su estado físico y a la necesidad de un volante de apoyo para acompañarlo a los 37 años: “Lo he dicho siempre, se me pregunta mucho, se le preguntaba a Javi, a Leo, cuando pasás una edad parece que no podés jugar o que te va a costar un poco más, es algo normal. Sé que tengo 37 años, la edad también juega y ya no soy un pibe, pero me siento bien físicamente, estoy bien mentalmente, trato de acompañar y ayudar”.

“Se lo dije a Martín el primer día que hablamos: me toque o no me toque jugar, si no me toca se lo voy a hacer difícil porque tengo la predisposición de tratar de jugar siempre. Si me toca, voy a tratar de hacer lo mejor para el equipo. Jugar con un acompañante o no, lo ve el cuerpo técnico”, cerró Pérez.