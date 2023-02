Fórmula 1: la honestidad brutal de Carlos Sainz sobre su estadía en Ferrari

Carlos Sainz Jr., actual piloto de Ferrari, destacó hoy que se trabaja "para lograr un coche más rápido" y se mostró optimista con miras a la temporada 2023 de la Fórmula 1 en la que volverá a compartir equipo con el monegasco Charles Leclerc en la escudería italiana. El español analizó lo que será la nueva temporada que comenzará en poco más de una semana durante la presentación oficial del modelo SF23 de Ferrari que se llevó a cabo en Maranello y fue autocrítico sobre su adaptación al equipo.

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) February 21, 2023

"El año pasado hubo gente que decía que el coche fue hacia mi dirección pero no es verdad. No se desarrolla para un piloto u otro. Un coche de F1 se desarrolla para ser más rápido. Lo único que me importa es que el coche sea rápido. El resto… obviamente tuve algunos momentos difíciles el año pasado, con un coche que se adaptaba a un estilo de pilotaje muy específico y me adapté. Un poco tarde para mi gusto, pero me adapté. Y el objetivo este año es empezar mejor y adaptarme sea cómo sea el coche", dijo.

Luego, agregó: "Mi trabajo como piloto es dar indicaciones a los ingenieros de dónde el coche es rápido y eso se contrasta con los datos, doy mi feedback, Charles (Leclerc) da su feedback, se confirma con los datos, se ejecuta y el coche es más rápido. Espero que el coche sea más rápido. Lo intentamos de nuevo este año".

"Soy optimista y estoy esperanzado en este momento del año. El coche ha sido una evolución respecto al año pasado. Creo que el año pasado acabé estando muy cerca del límite del coche y rendí a un gran nivel, así que espero empezar dónde lo dejé y dar pasos en la dirección correcta. Espero disfrutar de un coche fuerte al inicio del curso. Ese es el objetivo", cerró.

El campeonato comenzará el 5 de marzo en Baréin, pero desde mañana los autos saldrán a pista para realizar los test de pretemporada en el mismo escenario. Los diez equipos pondrán sus autos en pista para comenzar a ponerlos a puntos pensando en una temporada que seguramente será apasionante.