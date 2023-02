Ferrari presentó el SF-23, el monoplaza con el buscará el campeonato mundial

Ferrari presentó este martes el SF-23, el nuevo monoplaza para el Mundial de Fórmula 1, con una puesta en escena diferente a la del resto de equipos, ya que Charles Leclerc y Carlos Sainz lo estrenaron en pista. No fue una presentación al uso la de Ferrari, que reunió en Maranello a un centenar de aficionados de la escudería para presenciar el estreno del nuevo coche.

Un monoplaza que mantiene su estética tradicional, sin sorpresas, en la que el rojo predomina y resalta respecto al resto de componentes. Se hablaba de un coche continuista y lo es. Mantiene los pontones escavados por encima con las branquias, aunque se han introducido cambios. Es más corto y no es tan recto en la parte del motor como el coche del año pasado.

Además se destaca por una chimenea de admisión estrecha, bajo la que se ha creado una depresión adicional antes de la señalada de los pontones. La parte de la caja de cambios es también más compacta. Leclerc, que el pasado año finalizó segundo en el campeonato, por detrás Max Verstappen (Red Bull), dejó claro cuál era su objetivo, sus expectativas y aspiraciones.

Una imagen del SF-23.

"No puedo esperar a comenzar el Mundial. El 2022 fue un paso adelante comparado con 2021 y 2020, por lo que estoy deseando empezar este año. El objetivo es ganar. La sensación de ganar es lo que me motiva. Estoy deseando volverme a subir al coche y ojalá poder ganar", expresó el piloto, que completó las dos primeras vueltas del monoplaza en el circuito.

Sainz, en tanto, expresó: Es muy bonito, más que el del año pasado. Y ya pensé que era imposible ser más bonito. Ahora vamos a empezar con las pequeñas cosas: los frenos, las longitudes... Las primeras impresiones. Es único estar aquí. Es increíble tener este escenario en Maranello con toda la historia que tiene, Ferrari es el único equipo con este ambiente".

El imponente morro del Ferrari.

El director general de la escudería Ferrari, el francés Fred Vasseur, insistió en su idea principal de la temporada, en la que el equipo estará por encima tanto de Sainz como de Leclerc. "No me importa quien gane, me importa tener a Ferrari ganando. Impulsaremos a los dos por igual, pero el equipo va primero. No es ningún secreto que el año pasado la fiabilidad del motor no fue la mejor, hemos trabajado bien en este invierno para mejorar este aspecto", declaró