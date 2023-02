Atentos los fanáticos: así jugarán los mendocinos el fin de semana

Los resultados del fin de semana no fueron los mejores para los equipos mendocinos. De los cuatro que compiten en las categorías superiores, solamente Gimnasia y Esgrima fue el que pudo sumar al menos un punto. El Lobo igualó en condición de local ante Flandria. Por su parte, también en casa, Godoy Cruz cayó ante Estudiantes de La Plata. Mientras que, en condición de visitante, Maipú (vs Mitre) e Independiente Rivadavia (vs Chaco For Ever), volvieron a Mendoza con las manos vacías.

Gimnasia y Esgrima visitará a Alvarado, en Mar del Plata.

La nueva semana puso primera y todos los representantes de nuestra provincia dieron vuelta la página con el objetivo de revertir lo sucedido en los últimos días. Para ello, cada uno ya conoce su agenda, en la que volverá a saltar al campo de juego para intentar sumar de a tres.

Godoy Cruz visitará a Rosario Central.

Godoy Cruz, por la quinta fecha del torneo de la Liga Profesional, viajará a Santa Fe. El próximo viernes, 24 de febrero, el equipo comandado por Diego Flores visitará a Rosario Central en el Gigante de Arroyito a partir de las 21. En sus cuatro partidos, el Expreso acumula seis puntos.

Gimnasia y Esgrima, en el marco de la cuarta fecha de la Zona A de la Primera Nacional, deberá viajar rumbo a Mar del Plata. El Blanquinegro visitará a Alvarado de aquella Ciudad el sábado 25 de febrero, a partir de las 20.45. El equipo de Joaquín Sastre suma cinco puntos hasta el momento.

Deportivo Maipú recibirá a Chacarita.

En la vereda de enfrente, por la Zona B del máximo torneo de ascenso del fútbol argentino, Deportivo Maipú e Independiente Rivadavia afrontarán su tercer partido del torneo, ambos el domingo 26 de febrero. El Botellero recibirá a Chacarita en la Fortaleza desde las 19. Por su parte la Lepra, en su primer partido del año en el Bautista Gargantini, recibirá a Mitre. Los dos mendocinos suman hasta el momento tres unidades.