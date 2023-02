Maipú perdió 1 a 0 con Mitre en su visita a Santiago del Estero

Deportivo Maipú no jugó bien este domingo en su visita a Mitre de Santiago del Estero y cayó 1 a 0 con un gol de Marcos Sánchez a los 32 minutos del segundo tiempo. El Cruzado generó pocas situaciones de peligro y, pese a un remate peligroso de tiro libre, estuvo lejos de conseguir su segundo triunfo en la segunda fecha de la Primera Nacional.

#PrimeraNacional uD83DuDD1D Final del partido!



El Cruzado no pudo en Santiago del Estero y cayó por la mínima. #Mitre (Sanchez) 1-0 #DeportivoMaipú



uD83DuDD1C Próximo partido: vs #Chacarita - Dom a las 19hs en la Fortaleza.#SomosMaipú ????uD83DuDD34 pic.twitter.com/dwNlWYtdUt — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) February 19, 2023

El equipo mendocino, que venía de vencer 2 a 0 a Chaco For Ever en el comienzo del torneo, no pudo mantenerse en la senda de la victoria y sigue con tres puntos en la Zona B del campeonato del ascenso. El domingo próximo, en Mendoza, el conjunto Botellero recibirá a Chacarita a las 19hs.