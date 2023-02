La llamativa opinión de Kempes sobre Messi y la posibilidad de que juegue en Newell’s: "No sé si aguantaría la…"

Cada vez que Mario Alberto Kempes habla, deja muchos títulos. En esta oportunidad, el Matador fue consultado sobre la posibilidad de que Lionel Messi regrese al país para jugar en Newell's y fue muy claro. Expresó que sería peor de lo que fue la llegada de Maradona a Rosario y agregó que podría jugarle en contra si pretende seguir jugando a gran nivel en la Selección.

"¿Vos sabés lo que sería Messi en Newell’s? ¿Sabés lo que sería eso? Peor de lo que fue Maradona, mucho peor. Porque Messi nació ahí, es de Newell’s desde siempre. A Maradona lo llevaron. Yo no sé si aguantaría la presión. La presión la aguanta en Europa porque ya está acostumbrado y es diferente. Pero en Argentina, ¿sabés lo que sería? Una locura", dijo en TNT Sports.

Donde, además, agregó: "Todo es posible. Si Messi quiere ir a vivir a Argentina, a Rosario y jugar en Newell’s, me parecería muy bien. Ahora, si él piensa dentro de tres años y medio seguir en la Selección argentina y jugar el Mundial, ¿qué va a pasar? Depende de lo que él quiera. También puede jugar en la Selección estando en Rosario, pero sería diferente. No sé cómo explicarlo. A mí me encantaría que se fuera donde se fuera, porque tiene algunos lujos que todavía te asombran".

"A pesar de ese bajón que viene post Mundial, ha hecho cosas muy importantes en el París Saint Germain. Pero el PSG tiene la gran obligación de ganar la Champions y ese creo que es el gran dilema de él. Si se va a Argentina o se queda en PSG, intentando ganar esa Champions que la ganó solamente con Barcelona. Veremos qué pasa con Bayern Múnich”, continuó.

Y concluyó: “Ahora a lo mejor está pagando ese desgaste físico y mental que se necesita para ganar el campeonato del mundo. Tuvo un tiempito, pero no lo suficiente, no tuvo ese mes y medio para descansar. Le falta esa motivación extra como para hacer lo que hizo en el Mundial. Ojalá que vuelva. Cosas hace. Que haga lo que él quiera. Está en una liga que no es de las mejores, para mí, pero en la que se siente a gusto. Sería fenomenal para él si se queda para jugar otro Mundial”.