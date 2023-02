La curiosa justificación de Diego Flores tras la derrota de Godoy Cruz

Godoy Cruz sufrió anoche la primera derrota como local en el campeonato y dejó una pobre imagen. El equipo de Diego Flores generó muy poco peligro en el área rival y Estudiantes, con muy poco, se llevó un enorme premio del Malvinas Argentinas. Luego del encuentro, el DT analizó lo sucedido y justificó de una manera muy particular la falta de juego.

"Es un objetivo para el partido que viene generar más, de esa manera lo tomo. Los dos partidos que ganamos, generamos mucho. En estos dos cotejos, no es que no generamos. A medida que nos vamos conociendo, hay chicos nuevos hay buenos jugadores. Es un resultado en contra, pero vi al equipo luchar, unido en esa búsqueda", expresó Flores y agregó: "Encuentran dos saques de esquina que nos cabecean en el primer tiempo, uno es gol, tras el gol tuvimos una buena reacción".

"El segundo tiempo comenzó con la expulsión de esa dinámica vi intento y lucha. En un momento del juego pensé que era necesario jugar con dos delanteros, y no descartó en otra circunstancia de hacerlo más adelante. No me niego esa posibilidad y estoy abierto a eso y a otras posibilidades", continuó.

Ayer sumó sus primeros minutos Hernán López Muñoz y el DT llenó de elogios al jugador surgido de River, que además es sobrino nieto de Diego Maradona: "Es un futbolista que tiene muchos recursos, entrena muy bien. Es un jugador de equipo estamos muy contento que este con nosotros. Espero que tenga un buen año".

Esta fue la segunda derrota consecutiva de Godoy Cruz, ya que en la tercera cayó también por la mínima diferente ante San Lorenzo. Por la quinta fecha de la Liga, visitará a Rosario Central (viernes 24 desde las 21) y buscará recuperar la sonrisa.