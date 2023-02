El comunicado del plantel de Gimnasia tras la terrible acusación de “abusos” a juveniles al subir a Primera

El fútbol trae consigo muchas costumbres arraigadas desde hace mucho tiempo. Un clásico de los amistosos de verano es ver la cantidad de jugadores pelados, ya que los juveniles que se estrenan en una pretemporada con Primera son "bautizados" de esa manera. Sin embargo, estas prácticas habrían sobrepasado cualquier tipo de límite en Gimnasia y Esgrima La Plata.

El último domingo, varios espectadores y desde la propia transmisión de ESPN notaron un acalorado intercambio entre jóvenes del Lobo y Brahian Alemán, exjugador tripero y actualmente en Banfield, que terminó en la expulsión del pibe Miramón por un patadón al 10 del Taladro. Allí, uno de los noteros de campo de juego dijo que el vínculo entre las partes nunca había sido el mejor y el periodista Mateo Romero, que en Twitter aparece como @Taconeta_tw, destapó varios detalles realmente perturbadores del supuesto comportamiento del uruguayo y otros exreferentes del conjunto platense.

"La banda liderada por Alemán entró tres veces a la pieza de Miramon para fajarlo entre 7 u 8", aseguró Romero, entre otros hechos que denuncia en varios tuits. Luego, el presidente de Gimnasia, Mariano Cowen, reconoció que estas golpizas habían sucedido: "Sí ocurrieron golpes, tapar con sábanas a alguien, como hacían en la colimba, que no las avalamos. Son cosas que no deberían pasar y que no van a pasar mientras yo esté en el club", expresó en Argenzuela, de C5N.

El comunicado de los jugadores de Gimnasia.

No obstante, distintas versiones fueron surgiendo con el correr de los días y una afirma que habría habido un caso de abuso sexual en estos ritos de iniciación a los más chicos del equipo. Ante esta situación, el actual plantel del Lobo sacó un comunicado con la intención de aclarar los hechos: "Los jugadores del plantel masculino de Primera División del Club de Gimnasia y Esgrima La Plata informamos a socios, socias, hinchas y público en general que las afirmaciones que circulan respecto a un supuesto ‘abuso sexual’ durante la pretemporada 2021 son falsas. Como equipo lo hemos charlado y por eso decidimos expresar, a través de este comunicado, nuestro descontento y preocupación ante la información difundida en redes sociales y medios de comunicación".

Por último, cerró: "Respetamos y acompañamos la actual política institucional que prohíbe cualquier tipo de ‘bautismo’, ‘ritual’ o ‘rito de iniciación’ que implique el uso de la fuerza física, y manifestamos nuestro rechazo a toda forma de violencia en el deporte. Junto con el Cuerpo Técnico, la Comisión Directiva y todos los triperos y triperas seguiremos unidos, trabajando para hacer un Gimnasia cada vez más grande".