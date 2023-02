La revelación de Thiago Almada sobre Dibu Martínez y los penales de Mbappé: "El día anterior..."

Poco se ve de la intimidad de los entrenamientos de los equipos de fútbol. En qué se trabaja, qué es lo que se analiza, se practica, se estudia. Más, quizás, en un Mundial. Y Thiago Almada, uno de los 26 campeones del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, reveló este jueves una particular situación con Emiliano "Dibu" Martínez a horas de la final ante Francia.

En diálogo con Equipo F por ESPN, el futbolista del Atlanta United de la MLS, primer campeón del mundo en jugar en la liga estadounidense, contó qué pasó con Dibu el día anterior a la final contra Francia: "El día anterior a la final, practicamos cómo pateaba Mbappé. Él me decía que Mbappé pateaba ahí, y después estuvo cerca de atajarle. Él me decía que patee ahí. A veces los más chicos nos quedábamos ahí pateando o haciendo toques. Nos veía patear y él se ponía a practicar también".

Almada contó que él "hizo de" Mbappé para probar al arquero argentino, que buscó trabajar extra para detener a la estrella francesa. Claro, en dos de los tres penales que pateó la figura del PSG, Dibu estuvo cerca pero no pudo detener ninguno. Por suerte, finalmente detuvo el disparo de Kingsley Coman y Aurélien Tchouaméni desvió el suyo.

Respecto de la definición por penales en la final del Mundial, el exdelantero de Vélez aseguró: "Yo estaba un poco confiado porque sabía que el Dibu iba a atajar uno o dos y nosotros íbamos a hacer. No estaba tan nervioso. Sí estaba nervioso antes de que termine, cuando estábamos 3 a 3, por toda esa locura que pasó ahí".

El joven de 21 años también dejó un mensaje de admiración para Lionel Messi y se mostró muy feliz de haber podido lograr el título con él en Qatar: "Es un sueño jugar al lado de Leo, estar en un vestuario con él. Yo trato de tratarlo como a alguien normal, como le gusta a él. No trato de molestarlo o estar encima. Soy un poco vergonzoso, pero él sabe lo que transmite. Es un sueño jugar con él, estar en un vestuario y más ganar la Copa del Mundo siendo el capitán él y siendo lo que fue en el Mundial".

Por otra parte, el futbolista contó sus sensaciones en su debut mundialista en el partido contra Polonia: "Primero me mandaron a calentar en el entretiempo. Cuando arranca el segundo tiempo hacemos el gol a los 50 segundos. Yo había ido a hacer la entrada en calor y me mandan de vuelta, y dije 'uhh'. Pero ya íbamos ganando 1 a 0. Cuando hacemos el 2 a 0, me mandan a calentar de vuelta y ahí me meten. Fue todo muy rápido. 'Vas a entrar y vas a hacer un gol', me dijo. Me dio la confianza. En una iba encarando yo, estaba por patear al arco y justo me lo cruzo a Leo ahí, se la tendría que haber dejado, ja".

Además, Almada se refirió a la posibilidad de dejar Atlanta United y confesó que por su cabeza pasa emigrar al fútbol europeo: "El año pasado me acomodé rápido, llegué a jugar y estoy muy contento acá, pero también sueño jugar en Europa y trato de estar preparado para cuando me toque".