La tajante respuesta del padre de Lionel Messi sobre un posible regreso al Barcelona

La novela sobre el futuro de Lionel Messi tiene a todo el mundo futbolero expectante. Las versiones son diversas y su continuidad en el Paris Saint-Germain todavía no fue confirmada. En medio de todas las especulaciones, Jorge Messi arribó a Barcelona y movió aún más el avispero, pero descartó un posible regreso al club culé.

messiRecién llegado al aeropuerto Cornellá-El Prat para regresar a París, el padre del mejor jugador del mundo no pudo esquivar las cámaras y micrófonos de Sport, medio deportivo catalán. Mientras intentaba bajar sus bolsos de un taxi, el representante de la Pulga contestó escuetamente las preguntas de los periodistas: "¿Va a volver a jugar Messi en el Barca?", dispararon.

"No creo", respondió tajantemente Jorge Messi. Luego, agregó: "No porque no están dadas las condiciones. No hemos hablado con [Joan] Laporta y punto". Claramente, al padre de Lionel no le gustó nada tener que enfrentar a los medios.

"No sé si imposible, no tengo idea", sentenció ante una nueva consulta. La prensa no paró de tirar preguntas mientras el rosarino de 65 años posaba para las cámaras con unos jóvenes hinchas del Barca: "Yo creo que Leo si vuelve", se animó a acotar uno de los 'chavales'.

Según Gastón Edul, el PSG sigue siendo el único equipo en charlas certeras con Messi para firmar un nuevo acuerdo: "Ya se dio la primera reunión entre PSG y la parte de Leo Messi. Hay otra reunión programada para los próximos días. Mismo panorama: El único equipo con el que está negociando la representación de Leo Messi es PSG", informó en Twitter.