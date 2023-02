Cristian Pavón y una insólita decisión de Atlético Mineiro que lo perjudicó

El pasado 1° de julio del 2022, y luego de entrenar varios meses separado del plantel profesional, Cristian Pavón finalizó su contrato con Boca y emigró al fútbol brasilero. Kichan, que había sido convocado por Jorge Sampaoli para disputar el Mundial de Rusia 2018 con la camiseta de la Selección argentina, aterrizó en Atlético Mineiro. Pero con una larga sanción por cumplir de 6 partidos en competencias de la Conmebol, tras aquel escándalo entre el Xeneize y el propio Galo en la vuelta de los octavos de la Libertadores 2021.

En su momento, ante la decisión de Pavón de no renovar su vínculo con Boca, el club había decidido no incluirlo en la lista de buena fe de la fase de grupos y de los octavos de la Libertadores 2022, por lo que no purgó con esa pena. Pero lo más llamativo es que al llegar al Mineiro, el club brasileño tampoco lo incluyó en la lista de buena fe de los cuartos de final (fue eliminado por Palmeiras), a la espera de que esa sanción fuera levantada, argumentando "mala fe" en el accionar del Xeneize. El Galo podía hacer tres modificaciones en el listado y priorizó incluir a Jemerson, Pedrinho y Alan Kardec.

Ahora, el elenco brasilero se prepara para participar en la fase 2 de la Copa Libertadores 2023. El próximo miércoles, 22 de febrero, el equipo comandado por Eduardo Coudet se medirá ante el Carabobo de Venezuela con el objetivo de seguir con vida en el certamen y llegar a fase de grupos.

En una serie en la que fue perjudicado, Boca quedó eliminado de la Copa Libertadores 2021 en manos de Atlético Mineiro.

La mala noticia para Pavón, es que el TAS no hizo caso a las apelaciones del Mineiro y, por ende, deberá cumplir las seis fechas de sanción que acarrea desde el 2021.

En este contexto, el argentino podrá decir presente en el torneo de clubes más importante del continente, siempre y cuando su equipo supere la segunda y la tercera fase de la Libertadores. En este caso, Kichan estaría autorizado a jugar recién en la tercera fecha de la fase de grupos.

Al estar marginado en su último tiempo como jugador de Boca, el Xeneize decidió no incluir a Pavón en la lista de buena fe de la edición del torneo en el 2022, por lo que no pudo cumplir con su sanción. Tras su arribo a Brasil, .