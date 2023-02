Un periodista de L'Equipe dio sus razones detrás del insólita 3 a Messi: "Te esperas..."

Al igual que todos sus compañeros, Lionel Messi no estuvo en su mejor versión ante el Bayern Munich. Más allá de eso, lejos estuvo de ser el peor de un Paris Saint-Germain que perdió 1-0 como local en la ida de los octavos de final de la Champions League. Sin embargo, el diario L'Equipe calificó su rendimiento con un tres y generó gran revuelo a nivel mundial, pero especialmente en Argentina.

UNo es la primera vez que el medio galo le pega duro a la Pulga con sus calificaciones. De hecho, el rosarino tuvo la nota global más baja de los titulares del PSG en la pasada temporada. Luego de la reacción adversa que generó la nota al campeón del mundo, uno de los periodistas encargados del artículo dio explicaciones: "Somos 4 o 5 los que puntuamos y luego hacemos una media. No es una falta de respeto, no lo hacemos para decir que un jugador es bueno o malo, es mostrar lo que percibimos de cierto jugador en cierto partido", aseguró José Barroso.

El periodista, que trabaja en L'Equipe hace más de 20 años, habló con ESPN F12 y dio más detalles sobre el detrás de escena de las famosas calificaciones del diario en los partidos: "Es difícil de hacer, porque hay 22 jugadores y no sabemos lo que pasa en las charlas, en las estrategias. Cada uno tendrá su opinión, pero depende también del resultado final, porque las victorias y derrotas son colectivas. No estuvieron al nivel que se esperaba", explicó el francés.

Las notas de L'Equipe en la derrota del PSG: Messi, uno de los más bajos.

Además, aclaró que las notas negativas hacia Messi no son una cuestión 'personal' del medio hacia el crack albiceleste: "La nota de Leo no es una cuestión de nacionalidad, sino de esperanza. ¿Qué se espera de él? No es lo mismo lo que se espera de Soler. Messi no hizo un partido horrible, pero cuando tú estás en los octavos de la Champions, te esperas otra cosa", apuntó.

Por último, fundamentó el tres que le pusieron a la Pulga con el flojo rendimiento de otras figuras del PSG: "Es su responsabilidad que el equipo llegue al arco. Es obvio que también es algo colectivo, pero Neymar y Verratti también tienen un 3 por ese motivo", concluyó.