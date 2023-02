La respuesta del entorno de Tinelli a la terrible acusación de un exárbitro chileno: “Lo que dice ese señor es…”

En las últimas horas Marcelo Tinelli volvió a estar en el centro de la escena. El ex mandamás de la vida institucional de San Lorenzo fue gravemente acusado por parte de Carlos Chandía, un exárbitro chileno que utilizó el nombre del Cabezón para referirse a un supuesto caso de intento de soborno en el año 2009.

En aquel momento el Ciclón debía enfrentar a Libertad de Paraguay en el marco de la Copa Libertadores y, en su entrevista con Radio Futuro, el actual alcalde de Coihueco (localidad ubicada en la provincia de Punilla, Chile) manifestó que el conductor habría ofrecido dinero a cambio de un arbitraje favorable para los de Boedo.

El chileno acusó gravemente a Tinelli, por un supuesto intento de soborno en el 2009.

En este contexto, en diálogo con el diario deportivo Olé, desde el círculo íntimo de Marcelo Tinelli no dudaron en referirse a las declaraciones del chileno: “En 2009 Marcelo no era dirigente, nunca lo vio a Chandía y jamás hizo eso. La verdad es que es cómico, o tragicómico, lo que dice ese señor”.

Restándole importancia a los dichos de Chandía sobre el supuesto episodio, desde el entorno del hombre que supo ser presidente de San Lorenzo entre el 2019 y 2022, sentenciaron: “Supuestamente denuncia a Tinelli, pero nunca lo vio a Tinelli. O sea, dice que se le aparecieron dos tipos en Chile como representantes de Marcelo y los sacó a patadas... ¡Es una locura!”.

Las declaraciones de Chandía contra Tinelli

"Un día... ¿cómo se llama? ¿Tinelli? Llegaron dos tipos a Concepción, me llamaron curiosamente de Santiago y después me dijeron que venían para acá, Concepción, 'queremos hablar con vos, Carlos'", comenzó el exárbitro chileno en su diálogo con Radio Futuro.

"Le pedí a un amigo de Coihueco que me acompañara porque yo no entendía nada. Entonces, me voy al aeropuerto de Concepción, los pasó a buscar, y luego me pidieron pasar a un banco por la posibilidad para cambiar unos dólares. Les dije sí, los llevo al centro. De ahí nos fuimos a un lugar donde comer tranquilos, los llevé al Enga", prosiguió Chandía en su relato.

Además, el chileno añadió: "Cuando los tipos me dicen: 'Mira, Tinelli lo único que desea es ser campeón'. Seguí escuchándolos, salimos con el auto a la playa y luego los voy a dejar al aeropuerto. Y les digo: 'Lo único que les puedo decir es que se habían equivocado de vendido. Díganle a ese Tinelli que no se le ocurra'. Les digo: '¿Les puedo hacer un encargo?. Díganle a Tinelli que si se me aparece por el camarín le voy a pegar una patada en la raja que no se la voy a olvidar nunca. No se les ocurra. Váyanse de aquí, no más. Y ojalá que lleguen bien a sus casas'. Eso fue todo lo que les dije. Estaban nerviosos los tipos que ni les cuento".

"Cuando llegué ese día al estadio, miré por todos lados si estaba Tinelli por ahí. Busqué por todo el estadio y no hubo caso, no apareció. No me acuerdo si era Libertad de Paraguay o era Olimpia. Ganó el equipo paraguayo 2 a 0. No saben la tranquilidad que tuve yo. Ganó bien ganado. Yo lo único que quería que el partido terminara bien, que no hubiera problemas, ningún escándalo ni nada por el estilo. Si veía a Tinelli por ahí lo mandaba a la mierda", sentenció Chandía en su relato.