“Me basurearon en los partidos”: durísima acusación de un jugador de San Lorenzo contra sus excompañeros

Los problemas internos en el fútbol siempre son un tema tabú. Los "códigos" y el "vestuario" son conceptos muy arraigados a la cultura futbolera y esto provoca que los conflictos entre jugadores de un mismo club rara vez salgan a la luz y, cuando lo hacen, explotan mediáticamente. Este es el caso de Julián Palacios, quien acusó a sus excompañeros de San Lorenzo de amenazarlo.

En una entrevista con un medio partidario llamado Pasión por el Ciclón, el jugador surgido de las inferiores azulgranas arremetió contra los miembros del plantel: "La pasé muy mal, me han basureado muy mal en los partidos, en los entretiempos. No quería jugar. No quería agarrar la pelota", expresó.

Luego, Palacios, que jugó cuarenta partidos en el club de Boedo, aseguró que su salida de San Lorenzo se produjo por los malos tratos de sus excompañeros: "Nunca lo conté. Ya eran amenazas, por eso mi salida a Banfield. Estoy dolido igual que mi hermano", dijo sobre Matías, que también salió del Ciclón y actualmente milita en el Al-Ain de Emiratos Árabes Unidos.

Por último, disparó: "No tenía ganas de ir a comer, ni de levantarme. Estaban esperando que haga algo mal para decirme de todo. Se lo dije a [Pedro] Troglio. No podía. Fui al psicólogo. La pasé muy mal. Me basurearon y a otros compañeros que no hablaron también".

Tras su debut en 2019, Palacios estuvo en San Lorenzo hasta 2022. Allí, se fue a préstamo a Banfield, donde jugó 16 partidos durante el año pasado. Actualmente, el oriundo de General Pico se encuentra en el Goiás de Brasil.