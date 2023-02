El sincericidio de Galtier tras la caída del PSG ante Bayern Munich: “Sospechaba que…”

Al PSG le costó muchísimo el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Champions League ante Bayern Munich. No solo por la derrota 1 a 0 como local que le complica la clasificación a la siguiente ronda, a falta de la vuelta en Alemania, sino por el pobrísimo nivel de juego que mostró, sobre todo, en la primera parte. El técnico del equipo francés, Christophe Galtier, se lamentó por el trabajo hecho en el primer tiempo y fue crítico de su actuación.

El técnico del PSG y un sincericidio tras la derrota ante Bayern Munich.

"Por supuesto que hay decepción, pero todos sabíamos que nadie iba a clasificarse o quedar eliminado esta noche. Cuando no tuvimos profundidad, el Bayern nos presionó. Sospechaba que al jugar así, sin profundidad, sin verticalidad, íbamos a tener una primera parte muy difícil. Desafortunadamente, cuando quería hacer entrar a (Kylian) Mbappé, nos hicieron el gol", explicó Galtier en rueda de prensa.

Igualmente, el entrenador francés aseguró que no hay nada terminado: "Los últimos 25 minutos nos dan esperanza. Espero que podamos recuperar jugadores y frescura en tres semanas. Estoy pensando en nuestro mediocampista, Nordi Mukiele, en Kim (Presnel Kimpembe) que solo jugó un tiempo. Esta noche no hay eliminados y no hay clasificados, esa es la realidad. Tengo muchas esperanzas. Tuvimos una discusión en el vestuario con mis jugadores".

"Habrá un partido por jugar en tres semanas, si tenemos la capacidad de jugarlo como los últimos 25 o 30 minutos, podemos tener esperanzas de ganar al Bayern. Si les ganamos puede haber penales o podemos clasificarnos nosotros", agregó Galtier.

"Tuvimos una hora de juego complicada ante un equipo que nos privó del balón, que tuvo una gran posesión, que vino a apurarnos. Lo esperábamos, en nuestro once inicial no había mucha profundidad por lo que sospechábamos que iban a venir y presionarnos muy alto. Ese fue el caso. Podríamos haber esperado más movimiento en las bandas en comparación con los nuestros, desafortunadamente Achraf Hakimi fue disminuido muy rápidamente en la primera parte. Después puede haber una cuestión de tiempo, justo cuando estamos preparando los cambios y que Kylian iba a poder entrar, nos hicieron ese gol, es perjudicial, aunque el Bayern mereciera marcar en ese momento", comentó el DT del PSG.

"Después, tuvimos 25 o 30 minutos bastante interesantes con mucha más velocidad, profundidad, conexión entre nosotros. Volví a una organización donde los jugadores tienen más puntos de referencia. La contribución de Kylian y las asociaciones con Ney (Neymar) y Leo (Lionel Messi) funcionaron. La participación de Nuno Mendes también, lamentablemente no pudimos tener lo mismo por la derecha. Marquinhos también estaba un poco tocado, tuvo que apretar los dientes. Tuvimos dos, tres situaciones, lamentablemente no fue suficiente", completó Galtier.