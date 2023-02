Neymar blanqueó su pelea en el vestuario del PSG: "Sí, hubo una discusión con..."

No ha sido una semana fácil para el París Saint Germain. El equipo de las estrellas no solamente perdió ante Mónaco el fin de semana, sino que días atrás quedó eliminado de la Copa de Francia ante el Olympique de Marsella. Esto, trajo aparejada protestas de los hinchas, quienes dijeron presente en el entrenamiento con el objetivo de pedir explicaciones. Además, hubo rumores que hablan de una fuerte discusión de Neymar y Marquinhos con Luis Campos, director deportivo.

Quien alzó la voz y se refirió a la situación fue el propio Neymar. El brasilero habló en la previa del mano a mano ante Bayern Múnich por la ida de los octavos de final de la UEFA Champions League y respondió todo. En conferencia de prensa, como en la cancha, el 10 del elenco parisino se hizo cargo.

Neymar será titular en el duelo de este martes ante el Bayern Múnich.

"Sí, hubo una pequeña discusión (con Luis Campos). No estábamos de acuerdo. Pero nos entendimos. No fue una discusión en el mal sentido de la palabra. Son cosas que pasan en el día a día. Incluso con mi novia. Seguimos juntos. El fútbol no es más que el amor y una profesión. Por supuesto, hay respeto de todas las partes", asumió el crack de la Selección brasileña.

"Hay discusiones que llegan. No estamos habituados a perder. El PSG está acostumbrado a ganar todos los partidos. Las discusiones forman parte del fútbol, sobre todo para mejorar lo que se hace. Creo que eso nos ayudó bastante. Hablamos y dialogamos y cada uno aportó su punto de vista", añadió Ney.

Para finalizar, manifestó su descontento con respecto a la información que se filtra desde el seno íntimo del vestuario del PSG. "Esos rumores que salen en la prensa, hay veces que cuentan verdades. Ahora mismo la prensa saca noticias y todo el mundo las consume y son mentira. Desde que mi primera temporada, han salido rumores siempre. No sé qué tengo que hacer al respecto. Soy responsable. Soy un jugador. No es posible que todo lo que llega a nuestro vestuario salga en la prensa. Hay cosas que pueden quedarse entre nosotros. No es necesario que salgan las cosas que se dicen en el vestuario. Debe quedarse entre nosotros. Algunas informaciones son verdad y otras no", sentenció Neymar.