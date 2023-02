La sorprendente respuesta de Alcaraz sobre quién es el Messi del tenis: "Por su..."

Carlos Alcaraz es la gran figura del Argentina Open que se disputará a partir de esta semana en Buenos Aires. El número 2 del mundo, desbancado del escalón más alto por Novak Djokovic, es la gran atracción de la gente y de los medios y nada de lo que hace pasa desapercibido. Llamado a ser el líder de la próxima generación del tenis, el español se la jugó y eligió al Lionel Messi del deporte de la raqueta.

Carlitos Alcaraz y una experiencia bien argentina: probó el alfajor y el mate, además de comer asado.

En diálogo con Olé, el campeón del último US Open no le escapó al debate eterno entre Djokovic, Rafa Nadal y Roger Federer. Ante la pregunta de cuál de los tres le hace acordar a la Pulga, Carlitos no dudó: "Roger, por el talento que tiene y la facilidad para jugar", expresó.

No obstante, el jugador de 19 años elogió la longevidad del serbio y el español: "Quiero seguir ganando muchos Grand Slams y para eso me tengo fijar en (Novak) Djokovic y Rafa (Nadal), porque van pasando los años y ellos siguen ganando esos torneos y continúan dando su mejor nivel. Y eso es lo que me gustaría a mí: mantenerme al mejor nivel conforme pasando los años".

Del Potro, Federer y un regalo para los hijos del suizo.

Además, Alcaraz se deshizo en elogios para Juan Martín Del Potro, quien se retiró en el Argentina Open de 2022: "Juan Martín es uno de los grandes tenistas que ha tenido el tenis y me hubiese gustado muchísimo jugar contra él", aseguró sobre la Torre de Tandil.

En cuanto al recibimiento del público, Alcaraz hizo un pedido para los fanáticos que estén presentes en el Lawn Tennis: "Espero que hagan algún cántico con mi nombre. Sé que acá es muy común y que lo hacen muy bien. Espero poder vivir esa experiencia dentro de la cancha", reconoció entre risas.