El comentario bien bostero de Carlos Alcaraz en la previa del Argentina Open: "La Bombonera es..."

El próximo miércoles, ante el ganador de Laslo Djere vs Fabio Fognini, Carlos Alcaraz debutará en el Argentina Open. El español, actual número 2 del ranking mundial de la ATP y el mejor clasificado del torneo que se jugará en suelo nacional, se prepara para su primera vez en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

En un diálogo mano a mano con el diario deportivo Olé, el tenista ganador del US Open 2022 (el primer Grand Slam de su carrera profesional) habló de todo. Entre otras cosas, el hincha fanático del Real Madrid, reveló su gusto por el estadio de Boca Juniors, pese a no considerarse un fanático del Xeneize.

Al ser consultado sobre sus preferencias entre Boca y River, Alcaraz soltó: "La verdad es que no tengo ninguna preferencia entre ambos. Eso sí, tampoco busqué mucho ni me enteré demasiado sobre ambos equipos. Pero partiendo de que no hincho por ninguno, sé que La Bombonera es el estadio que más ruido y más calor hace".

Siguiendo con la línea del fútbol, se refirió a la enorme figura de Lionel Messi: "Lo admiro por la cantidad de años en los que se mantuvo al más alto nivel, y más con todo lo que ha ganado. Y siempre sigue en el más alto nivel. Esas cosas son las que admiro muchísimo. Messi fue el de superhéroe en el Mundial y se puso prácticamente al país entero para que Argentina se consagrara en Qatar".

Para finalizar, Carlos Alcaraz se refirió a otro de los grandes deportistas que defendió la bandera de Argentina en el más alto nivel. Juan Martín es uno de los grandes tenistas que ha tenido el tenis y me hubiese gustado muchísimo jugar contra él", sentenció sobre Juan Martín del Porto.