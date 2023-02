La llamativa decisión de Ibarra tras la preocupante derrota de Boca en Córdoba

Boca no encontró respuestas dentro del campo de juego y cayó ante Talleres de Córdoba por 2-1. Luego de la preocupante derrota conseguida en el Mario Alberto Kempes, Hugo Benjamín Ibarra informó que no hablaría con los medios presentes en el estadio. Al llegar a Buenos Aires, el DT tomó otra particular decisión.

El Negro tomó la determinación de darle domingo y lunes libre al plantel, por lo que los entrenamientos para el Xeneize se retomarán el día martes, a las 9 de la mañana, en el predio de Ezeiza. Allí el cuerpo técnico comenzará a trabajar planificando el próximo compromiso de su equipo.

La nueva prueba de Boca será el domingo ante Platense, en la Bombonera, a partir de las 19.15. Teniendo en cuenta que tendrá tiempo de trabajo suficiente a lo largo de la semana, Ibarra definió que los jugadores se liberen junto a sus familias luego de la dolorosa caída en Córdoba.

Este sábado por la noche, antes de subirse al colectivo para abandonar el estadio, Ibarra solamente le dedicó unas palabras a los medios presentes en la puerta del vestuario. Con el respecto que lo caracteriza, pero con una seriedad que marca la preocupación por no haberle podido encontrar la vuelta al partido, el entrenador se marchó pensativo y pidió disculpas por no responder preguntas. "Perdón, gente. Chau, chau, gracias", soltó el técnico de Boca.