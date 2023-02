La sinceridad brutal de Alcaraz sobre Djokovic: "Fue difícil verlo quitarme el…"

Carlos Alcaraz, número dos del mundo, parte como máximo favorito de la edición 23 del Argentina Open, cuyo cuadro principal se sorteó ayer con la presencia de ocho tenistas nacionales que ingresaron en forma directa más otro que se sumará desde la clasificación, en el torneo que se jugará desde el lunes y hasta el domingo 19 de febrero en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

Alcaraz, escolta del serbio Novak Djokovic en el ranking mundial de la ATP, será la gran atracción del ATP porteño y fue exceptuado de la ronda inicial, al igual que los favoritos dos, tres y cuatro: el británico Cameron Norrie (11), el italiano Lorenzo Musetti (18) y el argentino Diego Schwartzman (28), campeón de la edición 2021. Durante el acto, el tenista habló con los medios y explicó cómo vivió la consagración del serbio, quien lo destronó del lugar de privilegio que había logrado el año pasado.

"Fue complicado perderme Australia, que era un torneo importante para mí. Era un Grand Slam, donde voy a ganarlo. Fue complicado verlo desde la tele, ver a Djokovic quitarme el número uno. Pero tenía claro que me lo iban a quitar. Ahora el objetivo es recuperarlo lo antes posible pero llevo tiempo sin competir y lo que quiero es volver", le dijo a Sofía Martínez de Urbana Play.

En la misma línea, agregó: "Vi la final. El nivel de Djokovic estaba muy alto y era complicado vencerlo. Vi muchos partidos, pero en España era de madrugada y cuando me despertaba ya estaban terminando. Así que no me dio tiempo a mirar mucho. Estaba como aficionado del tenis, para ver buen tenis".

Alcaraz enfrentará en segunda ronda al italiano Fabio Fognini (58) o el serbio Laslo Djere (62), que jugarán mañana en horario a definir. Además del Peque, alejado de su mejor versión, estarán los argentinos Sebastián Báez (47), Guido Pella (1018), Francisco Cerúndolo (31), Pedro Cachín (66), Tomás Etcheverry (81), Federico Coria (67) y Facundo Díaz Acosta (188).