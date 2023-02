Juan Martín Gónzalez: "No tomo dimensión de lo que me toca vivir"

La vida de Juan Martín González entró en un túnel vertiginoso que todavía no logra ver la luz de salida. A sus incipientes 21 años, el mendocino vive un presente dorado, repleto de grandes emociones experimentadas en corto tiempo y trata de llevarlo tranquilo, con la inocencia que indica su documento nacional de identidad.

González apoya un try vestido de argentino. Empieza a ser costumbre.

Figura en London Irish de Inglaterra y clave en Los Pumas que se vienen, el tercera línea no logra dimensionar la magnitud de su presente perfecto: "La verdad que no tomo dimensión de lo que me esta tocando vivir, son muchas cosas en poco tiempo. Estoy muy contento, y más allá de la responsabilidad que conlleva todo, me estoy divirtiendo mucho", le dice a MDZ el tercera línea desde UK.

Ya renovó contrato en London Irish.

No hay mejor palabra que la de diversión para titularlo. Mientras sus amigos planean un asado, deiden qué carrera estudiar o a qué boliche salir a bailar, González empieza a transitar el camino de un deportista de elite: "Sin dudas que me cambió la vida en muchos aspectos. Me tocó irme a vivir solo a otro país, estar lejos de mi familia y amigos pero la experiencia es muy buena, todos los días se aprende algo. Es imposible no estar contento".

El 2022 sin dudas que quedará grabado a fuego para Piquitín: se afianzó como titular indiscutido en la Selección argentina en el ciclo Michael Cheika y dio el enorme salto a Europa para jugar en el rugby inglés con la camiseta de London Irish, con el que ya renovó contrato y con el que disputará la final de la Premiership.

Su vida vestido de Puma parece de ficción: en su debut marcó un try ante Rumania cuando apenas llevaba tres minutos en cancha, es el primer jugador nacido en el nuevo milenio que logra estrenarse en la Mayor y en la última edición del Championship les anotó a Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. Pavada de inicio.

En Jaguares la descoció compitiendo en la SLAR.

Hacia atrás figuran la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de la juventud 2018 siendo capitán, el Mundial juvenil de Rosario 2019 y su tremenda actuación con Jaguares en la SLAR 2021, marcando siete tries en nuevo juegos. El quiebre, claro, se dio en 2022, donde se ganó, a base de su rendimiento top, un lugar asegurado en la tercera línea de Cheika. En juveniles ya insinuaba su potencial.

Por delante se viene otro desafío inolvidable: la Copa del Mundo de Francia 2023, cita que lo tendrá cantando el himno como titular, de no mediar ningún imponderable. En caso de cantar presente, González se convertirá en el octavo jugador nacido en Mendoza que disputa la máxima cita internacional detrás de Fedérico Méndez, Roberto Grau, Miguel Ruiz, Eusebio Guiñazú, Juan Pablo Orlandi, Gonzalo Bertranou y Gonzalo García (este último para Italia).

"Es un placer poder jugar a nivel internacional con jugadores de primer nivel. Espero mejorar mucho y poder seguir aprendiendo de cada experiencia", dice, humildad al margen, JMG8. El límite es el cielo.