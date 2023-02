La tajante decisión de Ibarra tras la preocupante derrota de Boca en Córdoba

Una vez más, Boca estuvo lejos de convencer y perdió ante Talleres. Aunque se trata de la primera derrota en el Torneo 2023, la paciencia empieza a colmarse con el rendimiento del equipo y Hugo Ibarra tomó una tajante decisión al término del encuentro.

Según informó Ángela Lerena en la transmisión de TNT Sports, el DT de Boca no hablará con la prensa tras la caída por 2-1 en Córdoba. A su vez, tampoco lo hará ningún jugador, por lo que el Xeneize regresará a Buenos Aires en un marco de puro silencio.

De esta manera, Boca viajará por la noche y tendrá día libre este domingo. La vuelta a los entrenamientos será el lunes, con la mente en recibir a Platense por la cuarta fecha del campeonato.

Luego de un empate con sabor muy amargo en la Bombonera, el Xeneize tenía la chance de revertir la situación y mostrar una mejor cara ante la T. No sólo que no mejoró, sino que dio algunos pasos hacia atrás. Para sorpresa de muchos, Ibarra mantuvo el equipo y dio algunos volantazos en el entretiempo, pero el equipo no respondió.

Boca volvió a caer en los mismos errores que demuestra hace un tiempo y solo se vio revitalizado con algunos ataques de Luca Langoni y Exequiel Zeballos, además del aceptable ingreso de Martín Payero. De hecho, la jugada del gol llega por una buena combinación de Miguel Merentiel con el pibe apodado Langosta, quienes empezaron de suplente el partido.

El próximo partido del Xeneize será ante Platense, en el regreso de Martín Palermo a la Bombonera. Dicho encuentro será el domingo 19 de febrero a las 19:15, día en el que la Bombonera esperará una mejoría del equipo.