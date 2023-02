La decisión de Ibarra a horas de Talleres-Boca tras las críticas al juego de su equipo

Boca no pudo ganarle a Central Córdoba de local en la segunda fecha de la Liga Profesional y dejó una pálida imagen ante sus hinchas. Pudo haber perdido, claro, pero Sergio "Chiquito" Romero fue el héroe y atajó un penal que salvó al menos un punto. Pese al resultado, el juego del equipo y las críticas recibidas, Hugo Ibarra tomó una fuerte decisión de cara al partido contra Talleres.

Es que el Negro mantendrá a los mismos once que salieron a la cancha frente al equipo de Santiago del Estero, para darle confianza a sus jugadores y que tomen ritmo de competencia juntos, con la idea de corregir errores y darle forma a una idea de juego específica.

Contra la T, Boca tendría una formación idéntica a la del encuentro ante los santiagueños, que solo había presentado una modificación respecto del primer duelo ante Atlético Tucumán. En ese momento, Agustín Sández había salido para que entrara Frank Fabra.

De hecho, en esta idea que mantiene Ibarra, hasta hizo cambios similares durante los partidos. En ambas ocasiones salieron Óscar Romero, Pol Fernández y Juan Ramírez y entraron Exequiel Zeballos y Ezequiel Fernández, con dos diferencias: en el primer partido también reemplazó a Sebastián Villa, y los que ingresaron frente a los tucumanos fueron Luca Langoni y Cristian Medina, en tanto que contra Central Córdoba entró Miguel Merentiel. Por supuesto, los momentos de cada partido fueron distintos y particulares, pese a que se repitieron la mayoría de los nombres.

En las prácticas, el entrenador de Boca eligió dos equipos distintos con algunas pruebas, pero la decisión final sería mantener a los mismos once del fin de semana pasado. El equipo: Chiquito Romero; Luis Advíncula, Bruno Valdez, Nicolás Figal, Frank Fabra; Pol Fernández, Alan Varela, Ramírez; Óscar Romero, Nicolás Orsini y Sebastián Villa.

Igualmente, Ibarra le apuntaría a una mejora en el rendimiento de tres que no han tenido buenas actuaciones en el comienzo de 2023, como Pol Fernández, Ramírez y Orsini. Los dos primeros salieron del campo en los dos partidos, en tanto que el delantero ex Lanús todavía no convirtió y Darío Benedetto está más cerca de quedar rehabilitado tras su larga suspensión.