La fuerte revelación de Di María sobre Scaloni y Messi antes de la final: “El DT habló con Leo para ver…”

Faltaban apenas dos horas para jugar la final del Mundial de Qatar 2022 ante Francia y Ángel Di María todavía no sabía que iba a ser titular ni que iba a jugar por la banda izquierda. El Fideo, en una fuerte revelación, contó cómo se enteró de su titularidad y que el entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni, tuvo una charla con Lionel Messi para evaluar cómo lo veían para jugar desde el arranque.

En una entrevista con Vuelta y Media por Urbana Play, Di María fue consultado por esta situación y comentó: "Me enteré como todo el mundo, dos horas antes de salir para la cancha. Estábamos ahí antes de la charla y no sabía nada, no había dicho nada, habíamos entrenado siempre con los cinco. Sí que había alternado en la pelota parada, un ratito Licha (Lisandro Martínez), un rato yo. Después, cuando hicimos los movimientos y las cosas de partidos no lo había hecho conmigo, lo había hecho con la línea de cinco".

Inmediatamente, agregó: "Se ve que volvió a confiar en mí otra vez para una nueva final. Me vio que estaba bien. Por lo que sé, (Lionel Scaloni) creo que había hablado con Leo (Messi) para ver cómo me veía. Y como sabe que soy muy nervioso, muy hiperactivo, que me pongo muy nervioso rápido en cualquier momento y en una final del mundo más todavía, seguramente habrá querido dejarme estar tranquilo sabiendo que capaz que no jugaba y decírmelo al final. En la charla me dijo que jugaba de titular y por izquierda".

Por la excelente relación que mantiene Scaloni con el resto del plantel, Di María también indicó cómo son las conversaciones que tiene con el entrenador: "Me lo dice más como amigo. Él siempre intenta ser cercano al jugador. Ellos fueron jugadores, todo el cuerpo técnico, entonces saben lo que vive el jugador en cada momento".

Además, consultado por una supuesta sorpresa o duda sobre la posición en la que iba a jugar en la final ante Francia, el Fideo contestó: "Es imposible que le diga '¿cómo voy a jugar por izquierda?', si cada cosa que fue haciendo durante la Copa América, durante el Mundial, funciona. ¿Cómo no voy a confiar en el entrenador que durante tan poco tiempo todo lo que logró lo hizo con los jugadores titulares, cambiando, entrando uno, el otro, como si nada y dándole confianza a cada uno? Entonces es imposible que le diga eso. Sinceramente, me dijo que iba a jugar por izquierda, que era uno de los puntos más flojos de ellos y que ahí me iba a poder divertir, que iba a poder hacer la diferencia. Gracias a Dios se dio de esa manera".

Por otra parte, Angelito aseguró que él y su familia sufrieron mucho por los insultos y las críticas que recibió antes de ganar todos los trofeos con la Selección argentina: "Mis viejos son los que más sufren porque son los que escuchan la cantidad de barbaridades que se dicen. Pude revertir todo esto y demostrar que no me cagaba en las finales, que es de las cosas que más me dolía y más me tocaba".

Además, Di María confesó qué se le vino a la cabeza con los empates de Francia 2 a 2 y 3 a 3: "No paraba de llorar en el banco y de rezar al lado de Rodri (Rodrigo De Paul). Cada vez que se me cruzaban cosas feas, se me venía que en cada final que había hecho un gol no habíamos perdido. Cada vez que pensaba en que se nos escapaba me aferraba a eso, a que lo íbamos a ganar por eso. Cuando hizo el 3 a 2 Leo decía 'yo sabía, yo sabía', nos empatan y se me cayó todo, pero seguía con eso, era lo positivo".