El tajante aviso de Demichelis tras las críticas por los errores defensivos de River: "No me gusta hacer..."

La derrota de River en Córdoba generaron las primeras críticas al plantel que conduce Martín Demichelis. Los errores defensivos le permitieron a Belgrano golpear en momentos clave del duelo y el entrenador, en conferencia de prensa, expresó cómo manejó la semana y en qué trabajó para evitar cometer esas falencias que las terminaron pagando muy caro en el Kempes.

"No hay que confundir el camino ni marearse. Nadie quiere perder, pero cuando se da como el fin de semana es más fácil corregir. Otra cosa es cuando un equipo te pasa por encima y a mí entender no fue así. Fueron detalles, y el fútbol es eso", expresó en diálogo con los medios presentes.

Luego, en la misma línea, agregó: "¿Cómo soy en la derrota? Saca lo peor, y hay que estar tranquilos. No me gusta hacer cambios en la derrota. Prefiero hacerlos en el triunfo antes que la derrota, lo que no implica que pueda haber cambios contra Argentinos. No definí el equipo todavía, nos queda un día más de entrenamiento".

"Me imagino un duelo de igual a igual. En el último partido hicieron duelos mano a mano. Es un equipo que cuando tiene la pelota no se desespera. Tendremos que presionarlos bien para recuperar la pelota lo más rápido posible. Es una bendición que el club siga creciendo. Va a estar agotado y va a haber 83 mil personas alentando. A mí me dejo en segundo plano, más allá que es especial. Los jugadores son los protagonistas, estoy seguro que vamos a hacer un gran partido", dijo emocionado.

Sobre la decisión de no salir al mercado para reemplazar a Bruno Zuculini, contó: "Salir al mercado no era mi intención. ¿Qué hacés? ¿Una gran inversión cuando en tres meses tenés cuatro volantes centrales? El capitán (Enzo Pérez) está bárbaro. Matías está muy bien dentro de sus plazos de recuperación. La de Bruno es una baja importantísima, pero Nico de La Cruz se está acercando. Muchos chicos pueden hacer doble pivote: Aliendro, Palavecino, Castro Ponce, incluso Casco. Hay variantes".