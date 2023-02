El tajante aviso de Cuti Romero al Tottenham: "Si me dice que me quede, me voy"

Poco menos de dos meses pasaron desde la consagración de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. La Albiceleste logró cortar la sequía de 36 años sin títulos en la máxima cita mundialista y, de esa manera, bordó la tercera estrella de la historia al escudo de AFA.

Uno de los indiscutidos para Lionel Scaloni es Cristian Romero. El Cuti conformó una gran dupla con Nicolás Otamendi y se convirtió en una pieza clave para el director técnico. El cordobés, surgido en las divisiones inferiores de Belgrano, dialogó con TyC Sports y se refirió a la próxima fecha FIFA, la cual será la presentación de la Copa del Mundo en suelo nacional.

Romero, junto a su familia, festejando la obtención del Mundial de Qatar 2022.

"Si Tottenham me dice que me quede, ya me fui una vez, me iría de nuevo", exclamó el defensor central con respecto a la presentación de la Selección argentina en el estadio Monumental, todavía con rival a confirmar.

Con respecto a la expulsión que recibió el pasado fin de semana ante Manchester City, Romero recordó: "Soy alumno de Nicolás Otamendi a la hora de defender, estoy aprendiendo todavía". Además, añadió "Si tenía que marcar a Julián, no lo tocaba. Julián corre mucho. Menos mal que estaba por el otro lado".

Para finalizar, Romero se refirió a lo primero que se le vino a la mente a la hora de levantar la tan anhelada Copa del Mundo: "Cuando levanté la copa pensé en mi hijo y me quebré, fue lo más lindo vivirlo al lado de él". Para finalizar, en ese sentido, el hombre de la Selección argentina sentenció: "Los 40 días de concentración en Qatar fueron lo mejor que me pasó en la vida".