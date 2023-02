Cuti Romero reveló el nuevo nombre del grupo de WhatsApp de la Scaloneta: "Lea le puso..."

Era el momento ideal para cambiarlo. Después de un nuevo título de la Selección argentina, el grupo de chat interno del equipo argentino tiene un nuevo nombre. Primero había sido Copa América 2021, después de levantar el trofeo en el Maracaná. Y ahora, después de ganar el Mundial en Qatar, las cosas cambiaron. Cristian "Cuti" Romero reveló la modificación y contó cómo quedó el grupo de WhatsApp de la Scaloneta, por decisión de Leandro Paredes.

En entrevista con TyC Sports en Líbero, Romero comentó: "Campeones del mundo creo que le puso Lea (Paredes) el otro día, me acuerdo que le cambió el nombre". Respecto de la intimidad del grupo en Qatar, el Cuti explicó: "Fueron los días más lindos de la vida. Sacando la parte de entrenamientos y los partidos, dábamos lo máximo de nosotros, había una competencia interna en los entrenamientos, en los partidos tirando todos para adelante, tensión, o lo que fuera, sacando eso se vivió de una manera increíble".

"Lo que vivimos en Qatar esos 40 días que estuvimos fueron los días más lindos. Aparte estaba la familia, podíamos ver a nuestros hijos y estábamos todos unidos, así que fueron muy lindos", agregó el defensor central del Tottenham.

El futbolista de la Selección argentina también contó que extraña compartir tiempo con sus compañeros, con quienes tiene un excelente vínculo reforzado por la estadía en Qatar: "Más allá de la camiseta, que se extraña, obviamente, se extraña mucho el grupo, el día a día, los mates, las risas, el truco".

Con un chiste sobre la posibilidad de que Tottenham no le permita participar de un partido de la Selección argentina, Romero bromeó: "Imposible, saben que me voy. Ya lo hice alguna vez, así que si me lo dicen me voy de nuevo. Se nos armó un lindo quilombo. Saben que la Selección para nosotros es lo primero, acá todos saben en el club que así lo siento yo, saben que soy así y quedó en el recuerdo".