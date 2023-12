Javier Milei reveló los 3 goles de Boca que más gritó en su vida: “Casi me caigo del palco a la cancha”

Javier Milei, que el domingo asumirá como nuevo presidente de la Argentina, le sigue tirando guiños a Mauricio Macri en lo que son las elecciones de Boca. El libertario, muy activo en redes sociales, volvió a responder un tuit vinculado con el Xeneize y reveló cuáles fueron los goles que más gritó, cuando aún iba a la cancha y seguía la campaña del club.

Milei, siempre polémico con sus dichos a la hora de hablar de Boca, había revelado hace un tiempo: “Tengo bastante con vivir en un país populista para ser hincha de un equipo que tomaba decisiones populistas, como fue la contratación de Riquelme, por parte de Angelici (2013), cuando estaba claro que no iba a funcionar y efectivamente no funcionó”, le reveló a El País, hace algunos meses.

Sin embargo, tras conocerse que Macri será el vicepresidente de Andrés Ibarra en la lucha por vencer al oficialismo encabezado por Juan Román Riquelme, volvió a vincularse con Boca y suele tener muchas interacciones con @lamacrineta, una cuenta de X (ex Twitter) que hace campaña para la actual oposición.

Javier Milei contó en X cuáles fueron los goles que más gritó. (Captura: @JMilei)

En esta oportunidad, a Milei le consultaron si los goles de Martín Palermo (quien será el técnico xeneize en caso de que Ibarra y Macri se impongan en las urnas) al Real Madrid por la Copa Intercontinental 2000 fueron los que más gritó. El economista no dudó y sumó una icónica conquista del Titán: “Junto al GOL de la muleta (noche que por muy poco no me caí del palco a la cancha), los goles al Real Madrid en Tokio son los tres goles que más he gritado en mi vida...”.

De esta forma, Milei sigue generando un vínculo con Boca, pero también demostrando que tiene una relación muy cercana a Macri. Las elecciones siguen al rojo vivo, sumando personajes y episodios de cara a los comicios.