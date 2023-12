La perlita de Scaloni en el sorteo de la Copa América 2024: “No tengo una imagen de…”

Lionel Scaloni ganó su primer título con la Selección argentina una noche de julio de 2021 en el estadio Maracaná, cuando alzó la Copa América de ese año. A la mesura previa en los festejos después la acompañó la algarabía, que dejó imágenes memorables como el abrazo con Lionel Messi.

Aquella noche, Scaloni intentó mantenerse al margen, dejando el protagonismo de los festejos a los jugadores, pero aún así logró tener la copa durante un buen tiempo. De hecho, se tomó fotos con ella. Aunque parece que no lo recuerda.

Scaloni pudo alzar la Copa América.

En el marco de la ceremonia del sorteo de la Copa América 2024, fue invitado a ser quien presente la copa, que será la original, y en el medio de la gala confesó una perlita muy particular. "Creo que es la primera vez que la tengo tanto en los brazos. Cuando la ganamos no recuerdo haberla tenido tanto. No tengo imágenes de haberla tenido por eso ahora es cuando más la tuve en las manos. Es muy linda", reconoció.

Consultado sobre qué sintió al ganarla, contó: "Fue un momento, por todo lo que se vivió en ese momento. Veníamos de una época dura en la vida de todos por la pandemia, fue una copa difícil. Haberla ganado, con el condimento de que fue en el Maracaná, fue el inicio de una buena era. Se puede decir que ahí fue el inicio de todo".

Finalmente, cerró: "Es hermosa, la verdad. Es diferente. Es lo que decía recién. Es muy emotivo y ojalá se vuelva a ganar. Creo que es muy difícil, el nivel es muy competitivo, pero la Selección argentina está bien".