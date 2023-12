El “alocado” deseo de Gianni Infantino sobre el futuro de Leo Messi: “Espero verlo en…”

En la previa de lo que será el sorteo de la Copa América, leyendas de la Conmebol disputaron una exhibición en el DRV PNK Stadium, la casa del Inter Miami. Además de los futbolistas, estuvieron presentes los principales directivos de Conmebol, Concacaf y también estuvo el presidente de la FIFA Gianni Infantino.

El titular del organismo estuvo unos minutos en cancha pero luego fue consultado sobre el futuro de Lionel Messi quien, en varias ocasiones, ha puesto en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo. Ante esto, fue muy claro y la respuesta llamó la atención de muchos; "Espero verlo en el próximo (Mundial), en el de después y el de 2034 también. Hasta cuando quiera".

Después se refirió a lo que será este primer torneo con 48 equipos: “Estamos muy bien, todos felices, todos de acuerdo. En el 26 será el primer Mundial de 48 equipos, será enorme. Va a ser aquí en América, en Estados Unidos, México y Canadá. Será una fiesta del fútbol, un éxito total, estoy seguro”.

¿Qué había dicho Messi? "Todavía no lo pienso, soy sincero. A mi me gusta jugar, disfruto de estar con una pelota, de estar adentro de la cancha, de competir y de los entrenamientos. No sé cuánto más voy a jugar, pero intentaré aprovechar hasta que pueda, hasta que esté bien y después veré. Para el después, hay tiempo de pensar, analizar y elegir. Hoy, lo más importante es disfrutar de lo que queda, sea poco o mucho pero al máximo".

La Copa América 2024 que se desarrollará en los Estados Unidos sorteará hoy su fase de grupos en Miami, con el seleccionado de la Argentina como cabeza de serie por ser el defensor del título obtenido en Brasil 2021. El evento se llevará a cabo en el James L. Knight Center de Miami desde las 21.30 (hora de Argentina) y será televisado por DSports y TyC Sports.