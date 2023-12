¿Apoya a Macri o Riquelme? D’Onofrio se metió en la grieta por las elecciones en Boca: “Me parece horrible que…”

Las elecciones presidenciales en Boca, que iban a desarrollarse el pasado domingo 3 de diciembre, siguen sin tener una fecha confirmada. Mientras el mundo Xeneize espera para poder afrontar sus comicios, las acusaciones cruzadas entre el oficialismo y la oposición parece no tener fin.

En este contexto, quien fue consultado sobre esta situación fue Rodolfo D'Onofrio. El expresidente de River alzó la voz y dejó claro su punto de vista con respecto al presente que está pasando el rival de toda su vida. Además, le dio un importante consejo a los socios del elenco de la Ribera.

El hombre de 74 años dijo presente ante los micrófonos del programa político 'Verdad/Consecuencia' de TN, donde acompañó a su pareja Zulemita Menem. Las conductoras aprovecharon su presencia para hablar sobre uno de los temas que ha marcado la agenda de los medios en las últimas semanas.

Mirá el video

Para comenzar, D'Onofrio manifestó: "Hace un rato en off di una respuesta. Ahora aprendí que en la vida ese off tiene que quedar en off. La respuesta que les voy a dar es que los socios de Boca no se equivoquen, que miren quien tiene el mejor proyecto, quien es el que les puede solucionar los problemas, quien tiene más capacidad, experiencia y que ahí decidan".

"Yo realmente no puedo meterme adentro de la política de un club. Te voy a pedir disculpas que no de respuesta, pero cada club tiene que manejarse per se y menos siendo expresidente de River ponerme a hablar de quién tiene que ser presidente en Boca", añadió.

Para finalizar, recordando lo que fue su gestión en el Millonario, D'Onofrio sentenció: "Me parece horrible que a un club de fútbol se le meta la política. Eso me parece horrible. Una de las cosas que me pasó mientras fui presidente de River es que en el fútbol argentino estaba metida la política, en AFA. En River no, yo tenía dentro de la Comisión Directiva de todos los ideales. Veo que hay algunos que hacen política usando al club. Me parece que en este momento, esta pelea tiene una mezcla de política".