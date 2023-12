Los tres títulos que define el hockey sobre patines mendocino

El 2023 del hockey sobre patines provincial empieza a llegar a su cierre de temporada con un largo calendario que ha tenido como siempre mucho movimiento entre torneos locales y nacionales con partidos tanto para el masculino como para el femenino. Ahora, se darán los últimos tres títulos con finales para todos los gustos.

Lo primero en el calendario será coronar la final anual masculina a disputarse este miércoles desde las 22 en pista de Petroleros. Casa de Italia (ganador del Apertura) se medirá con Banco Mendoza (el mejor del Clausura) a partido único y el que resulte ganador coronará el 2023 como el mejor del año. La playa de estacionamiento tendrá un valor de 500 pesos, las entradas generales costarán 300 por persona, mientras que deportistas de la AMP y jubilados tiene ingreso gratuito.

Casa de Italia quiere la final anual.

Además de la definición de la categoría Senior, también se jugarán finales en las demás divisiones: Casa Italia vs San Martin (categoría Juvenil 20.30 desde las 20.30) y Banco Mendoza vs Impsa (Reserva a las 22) , ambas este martes 5 de diciembre más Impsa vs San Martin (Pre juvenil desde las 20.30), el miércoles.

Después, quedarán otros dos partidos más por delante para definir campeones y ambos serán el sábado 16 de diciembre. Por un lado, estará la definición del Torneo Clausura femenino, mientras que del otro, se conocerá al campeón de la Copa AMP de varones, que cerrará la zaga de tres torneos de la temporada para el masculino.