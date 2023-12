La llamativa frase de Arturo Vidal al referirse al rumor que lo vincula a Boca: “Déjense de huevear…”

“Hay jugadores que nacieron para jugar con nuestra camiseta y Vidal es uno de ellos. Sería un sueño tenerlo jugando en La Bombonera, tal como pasó con Cavani”, expresó días atrás Juan Román Riquelme, quien de esa manera dejó abierta la puerta del desembarco del hombre de la Selección de Chile en Boca Juniors en medio de rumores de negociaciones entre las partes.

Arturo Vidal, en primera instancia, recogió el guante. Luego de las declaraciones del máximo ídolo de la historia del Xeneize, el mediocampista se mostró en las redes sociales con una indumentaria con los colores azules y amarillos, lo cual ilusionó a los hinchas con su posible llegada.

Mirá el video

Sin embargo, en las últimas hora el Rey decidió poner el freno de mano. A través de una transmisión en vivo en su canal de Twitch, donde pasa tiempo mientras se recupera de la lesión meniscal que sufrió en septiembre, aclaró su situación y les pidió a sus seguidores que mantengan la calma.

“Mi gente, por favor, relájense. Tengo contrato hasta el 30 de diciembre. Ahí recién puedo decidir, ahora no. Le tengo mucho respeto a mi equipo, el Athletico Paranaense, me han tratado increíble, he jugado y me lesioné, así que por favor”, manifestó Vidal ante las versiones que indican que su llegada a Boca es cada vez más cercana.

Para finalizar, el campeón de las Copas América 2015 y 2016 sentenció: “A fin de año, cuando termine mi contrato con mi equipo, voy a decidir. Ahora son especulaciones, así que paren con eso, andan tirando la mala como siempre. Después, cuando ya decida, van a andar de la mano. Déjense de huevear”.