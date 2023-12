La honestidad brutal de Javier Báez sobre el año de Independiente: “En lo grupal no fue…”

Pese a realizar una gran campaña desde la llegada de Carlos Tevez, Independiente no logró clasificar a los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional. Es por esto que el elenco de Avellaneda ya piensa en lo que será 2024, donde se ilusiona con volver a estar en la pelea.

En este contexto, uno de los que alzó la voz y realizó su análisis de lo ocurrido a lo largo del año fue Javier Báez. El futbolista llegó a la institución en 2000, tuvo su debut diez años más tarde y a inicios de la actual temporada desembarcó en el Libertadores de América para disfrutar de su segundo ciclo en el club de sus amores.

En las últimas horas el paraguayo de 33 años habló con el medio 'Muy Independiente' y realizó, con una brutal honestidad, su análisis de 2023: "En lo grupal no fue buena la temporada por la exigencia de Independiente. Fue un año durísimo. Se sufrió mucho el tema del descenso, y no estamos acostumbrados a eso. Creo que fue muy importante el aporte de la gente que pudimos incorporar, sino creo que hubiese sido muy difícil. La gente también hizo que jueguen chicos de inferiores que estuvieron seis meses parados. No fue un buen año. En Córdoba dejamos una mala imagen. Estábamos ilusionados en ser de los ocho mejores del torneo y no lo pudimos hacer".

Báez habló de la temporada de Independiente.

"En lo personal fue durísimo jugar de lateral. Una posición en la que nunca me sentí cómodo. No sé qué me ven todos los técnicos que pasaron que siempre me hacen jugar ahí. Que me pongan de lateral, sin pretemporada, ya pasados los 30, en mi club que tanto anhelaba volver, me dolió muchísimo. Lo peor que le puede pasar un jugador es sentir que no le das nada al equipo. Yo sentía que no le daba nada al equipo y me iba triste por no darle nada a mis compañeros que confiaban mucho en mi. El día que perdimos contra Estudiantes me fui muy triste de la cancha porque sentía que no ayudaba a mis compañeros", añadió Báez.

Con respecto a Tevez, quien ya lo había dirigido en Rosario Central, expresó: "Yo lo conozco a Carlos. Es un loco hermoso. Realmente estaba loco porque no pateamos al arco con Central Córdoba y con Colón. Él llegó un martes y nos dijo que íbamos a pelear el torneo. Nos dio mucha confianza a todos. Está encima de todos los detalles, de cada uno, habla con todos y no se le escapa nada. Eso es muy importante. Se rodeó muy bien con su cuerpo técnico y con los profes".

Para finalizar, Báez, defensor de Independiente, sentenció: "Sé lo que quiere Carlos, un proyecto. Ojalá se pueda quedar y que pueda cumplir todos los años de contrato y darnos muchas alegrías porque eso es lo que necesita Independiente. Creo que hay que seguir una línea de juego y que no pase lo que pasó este año, pero los responsables somos los jugadores".