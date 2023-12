La jueza que suspendió las elecciones en Boca se apartó de la causa

La jueza en lo civil Débora Abrevaya, quien había suspendido las elecciones en Boca Juniors, se apartó del expediente luego de ser recusada por el oficialismo, aunque la Cámara definirá si ella continúa al frente o es reemplazada por otro magistrado.

Es que los apoderados del oficialismo, que tienen a Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal como fórmula, la habían recusado luego de que frenara con una medida cautelar las elecciones que debían tener lugar el pasado domingo, haciendo lugar a un reclamo de la oposición.

Las elecciones en Boca aún no tienen fecha confirmada.

El procedimiento en el fuero civil marca que cuando un magistrado es recusado deja de intervenir hasta tanto la Cámara confirme si sigue o no a cargo del expediente, y debe enviar el caso a sorteo para que otro juez intervenga. Previo a seguir el procedimiento, la jueza Abrevaya resolvió una nulidad presentada por el oficialismo contra su decisión de suspender las elecciones, y la rechazó, con lo cual la elección sigue suspendida por ahora.

La cautelar ya fue apelada por el oficialismo y ahora será la Cámara Nacional en lo Civil la que confirme si la elección se puede llevar a cabo o no. La decisión de la jueza fue porque detectó el ingreso irregular de 13 mil socios en 2021, a quienes se les permite votar: según la oposición, no cumplieron con los requisitos del procedimiento para estar en la "categoría activos".

Mientras tanto, aún no hay convocada otra audiencia de conciliación luego de la fallida que hubo el jueves pasado, ya que en esa ocasión no hubo acuerdo entre el oficialismo y la oposición. Según fuentes consultadas, es probable que de seguir el conflicto en sede judicial la resolución se demore y las elecciones no puedan llevarse a cabo antes de finalizar el año lo que obliga a pensar si Juan Román Riquelme seguirá como autoridad o no luego de vencido el mandato.