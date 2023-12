El campeón del mundo con la Scaloneta que no jugó en Boca pero aseguró: "No podría ir a River"

La Selección argentina de Lionel Scaloni está plagada de jugadores surgidos de las Inferiores de River. También cuenta con Franco Armani, quien actualmente está en el club. A ellos se le puede sumar Nicolás Otamendi, confeso hincha del Millonario, quien ya reconoció su deseo de jugar allí. Sin embargo, Gerónimo Rulli no se sumará a ese grupo.

El arquero suplente del Dibu Martínez, surgido de Estudiantes, brindó una entrevista en DSports, donde reconoció que no jugaría en River y sí en Boca, para luego confesar el motivo.

Mirá el video

“Te soy sincero, no podría ir a River. Mi vieja es fanática de Boca y que me vaya a River sería difícil", reconoció Rulli ante la consulta del periodista Christian Martin, fana del club de Núñez, y luego agregó: "Primero iría a Estudiantes. Voy a aclarar porque sino la gente se enoja. Pero si no es Estudiantes, antes que River iría a Boca”.

Lo cierto es que el club con el cual más se identifica Rulli en Argentina es el Pincha. Allí debutó un 9 de abril de 2013 ante Arsenal y jugó durante todo el torneo Final 2012-2013, como el Inicial y Final de la temporada 2013-2014. También sumó tres partidos en la Copa Argentina.