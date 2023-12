El picante cantito de Riquelme con los hinchas de Boca en la marcha: “¡Macri…!”

Juan Román Riquelme cumplió con lo prometido y fue uno más en la marcha que los hinchas de Boca convocaron en reclamo de las elecciones que debían realizarse hoy y fueron suspendidas por la Justicia. El candidato a presidente por la fórmula oficialista llegó en su auto particular y luego se subió a una camioneta con el resto de los integrantes de su comisión.

Durante todo el trayecto arengó a los hinchas y, al llegar a la Bombonera, se bajó y mientras caminaba hacia un escenario donde luego habló. La euforia fue tanta que, en un momento, comenzó a cantar: "Oh, soy bostero, es un sentimiento, no puedo paraaaar", pero no quedó todo ahí ya que luego apuntó directamente contra su adversario político: "Y Macri tiene miedo...".

Además hubo carteles con distintos mensajes contra la oposición: "Ganen en las urnas, no en la Justicia"; "No quieren ganar las elecciones, quieren tomar el club por la fuerza", "Falsificaron firmas de socios", "Igual votamos a Román".

Riquelme lidera la lista del oficialismo para las elecciones que debía celebrarse este domingo y se suspendieron luego de una medida cautelar de la jueza Alejandra Abrevaya, quien consideró que habían irregularidades en el padrón electoral con el ingreso de 13.664 socios activos en noviembre de 2021.

La última fecha posible para el acto electoral es el 17 de diciembre, ya que una semana antes asumirá el presidente de la Nación, Javier Milei, y posteriormente serán las jornadas de Nochebuena y Año Nuevo, por lo que sería imposible.