Cómo está el campo de juego del Monumental a un mes del debut en la Copa de la Liga

El Estadio Monumental fue el encargado de albergar a varios artistas que brindaron sus shows musicales en el último tiempo. Esta situación generó que el estado del campo de juego se haya deteriorado y que muchos hinchas hayan expresado su preocupación por no saber si llegaría de la mejor manera a los primeros partidos que River disputará en 2024.

La oleada de conciertos comenzó en octubre con dos fechas de The Weekend, continuó en noviembre con Taylor Swift -que brindó tres fechas- y Roger Waters en dos ocasiones y finalizó en diciembre dos recitales de los Red Hot Chili Peppers, dos conciertos de Duki y una presentación de Tan Biónica. Para colmo, River disputó dos partidos en octubre (ante Independiente y Huracán luego de que tocó The Weekend) y el estado del césped ya no era el mejor.

Son muchos los factores que atentaron contra el cuidado del césped y que dañaron uno de los mejores campos de juego del país: los escenarios, las placas protectoras se colocan en el piso, la falta de luz y los saltos de los espectadores hacen que sea casi imposible. Eso sí, el rédito económico que dejaron los conciertos le sirvieron al Millonario.

Luego de todos los conciertos, el campo de juego quedó notoriamente en malas condiciones, pero aparecieron imágenes del estado actual del Monumental y el panorama es mucho más alentador que algunas semanas atrás. Para empezar, ya se puede observar el césped más crecido y con un color más verde. De todas formas, aún se visualizan algunos pozos y mucha arena.

Así es el estado del campo de juego del Monumental. (@ObrasRiverPlate)

Desde River comentan que aún resta trabajo por hacer para que el pasto logre estar en óptimas condiciones, pero hay muchas esperanzas en que no habrá inconvenientes para que en el debut por la Copa de la Liga -será el fin de semana del 28 de enero ante Argentinos Juniors- el Monumental pueda estar de gala.