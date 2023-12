La fuerte advertencia de Tevez a los hinchas de Independiente: "Si decimos que somos el Rey de Copas, tenemos que..."

Carlos Tevez tiene a cargo su primera pretemporada con Independiente y ya comienza a delinear el equipo para 2024, con el objetivo de competir por un título. Con esa mentalidad, el DT parece querer comprometer a todos: jugadores dirigentes y hasta los propios hinchas.

"Es mi primera pretemporada como entrenador, el primer plantel que voy a armar. Estoy muy feliz y la verdad que no puedo pedir más”, comentó el entrenador de 37 años en una conferencia de prensa este jueves.

Está claro, el armado del plantel está en sus manos y algunos jugadores ya están empezando a llegar, de ahí radica su sonrisa. "Estoy contento. Se está armando el famoso plan 360 que le planteamos a los jugadores. Llegaron chicos como Maestro Puch, Sporle y Alex Luna, que es una apuesta que tiene varias partidos en la B Nacional y es un chico que puede explotar, que lo podemos hacer crecer muchísimo y le puede pelear el puesto a cualquiera de los grandes. Ahora nos falta un mediocampista, un defensor y con eso estaremos”, confesó.

Eso sí, así como recibe de los dirigentes, les exigirá a los jugadores, en nombre de la historia de Independiente. "El objetivo de todos sabemos que es pelear el campeonato, eso está más que claro", señaló, sin dar lugar a las dudas. En sintonía con esa presión y exigencia, el DT fue consultado sobre la posibilidad de darles rodaje a juveniles para ir potenciando. Pero Tevez le puso un freno a la necesidad de considerarlos y dejó una reflexión que llama al debate. "Hay una controversia con el tema de los juveniles. Me piden a (Rodrigo) Atencio, que tiene 21 años y no es un juvenil. Agustín Quiroga no es un juvenil, también tiene 21 y ambos jugaban en Reserva. Juveniles son Santi López (17) y Parmo (15). Hay muchos chicos de la camada de la Reserva campeona que no son tan jóvenes", remarcó.

Luego, agregó: "Hay que entender de una vez por todas que somos Independiente, que no podemos jugar con eso. Nosotros tenemos que ir a lo seguro. Sí podemos ayudarlos en el proceso para que lleguen de la mejor forma cuando lleguen a Primera. Pero si nosotros los ponemos directamente en un partido importante y se caen, ¿de quién es la culpa? Mía. Entonces yo no puedo jugar con eso. Tengo que pensar más en Independiente que en mí. A mí me pueden putear, yo no tengo problema, sabés cuántas veces me putearon en una cancha".

Finalmente, completó a modo de advertencia para los hinchas: "Como se habla mucho en las redes y veo que hay muchos partidarios, y lo entiendo porque quieren que jueguen los chicos, pero muchachos... si realmente decimos que somos el Rey de Copas lo tenemos que demostrar también. No podemos jugar con eso. Creo que lo que pongo en cancha es lo mejor para Independiente. Pero cuando hablan de los chicos hay que ser cautos".