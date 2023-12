Por el ajuste, no habría eventos deportivos internacionales en Mendoza durante el 2024

Federico Chiapetta, subsecretario de Deportes de Mendoza, fue ratificado en su cargo para los próximos cuatro años, un voto de confianza para una gestión que lleva casi una década.

En diálogo con MDZ Radio 105.5 FM, Chiapetta señaló que “por más que lleve ocho años, siempre hay cosas pendientes y uno se queda corto”.

“Hemos pasado una pandemia, ahí se frenaron muchos proyectos. Y siempre uno está pensando en lo que falta para mejorar, que es mucho”, se sinceró.

Además, sostuvo: “No dejamos de estar preocupados con respecto al año que viene, es una situación impensada pero que todos sabemos que la crisis va a existir”. Y detalló: “El presupuesto de deportes, el 60% se nutre del 0,5% de lo que se recauda de ingresos brutos. Sacando los sueldos, todo lo demás se ejecuta con esa partida”.

“No dejamos de tener incertidumbre porque estamos sujetos a la recaudación. Somos cautos, garantizamos los programas esenciales, los vamos a priorizar, eso está asegurado”, indicó.

A pesar de que “Mendoza es una provincia ordenada en muchas cosas” y “tenemos alguna espalda para garantizar estos programas”, Chiapetta no pudo dar certeza sobre lo que será el 2024 para la provincia en cuanto a los eventos internacionales: “Tenemos este nuevo desafío y no sabemos hasta dónde va a llegar este ajuste inevitable”.

“Tenemos experiencia, que puede ayudar en esta instancia. Espero poder aportar eso para optimizar los recursos que tengamos y redireccionarlos hacia donde haga falta prioritariamente”, agregó.

Y lamentó: “Los grandes eventos están en stand by, no están entre las prioridades. No los descartamos, pero nos vamos a enfocar en la ayuda a clubes, ayuda a deportistas y mucho deporte social, que es el que está ‘fuera del sistema’, a la espera de cómo impacte esta situación económica “.

“La situación no es de Mendoza, el país entero va a pasar por esto. Si hay que relegarlo lo haremos, pero no está definido”, resumió.