La lapidaria sentencia de Mostaza Merlo sobre las declaraciones del Diablito Echeverri: “Yo creo que se…”

El Diablito Echeverri es el gran tema de conversación que tiene el mundo River en estos días. “No voy a renovar”, fueron las palabras que sorprendieron y siguen sorprendiendo en Núñez. Luego de esta situación, una voz de mucho peso en el Millonario opinó acerca de lo ocurrido con el joven futbolista.

Mostaza Merlo jugó a lo largo de toda su carrera en River y disputó 563 partidos, por lo que el exvolante es palabra más que autorizada. Ante esto, en el marco de una entrevista radial, destacó: “Echeverri tiene un futuro bárbaro. Se le ven las condiciones”. Pero acto seguido, el también ex DT del Millonario se mostró muy disgustado con sus declaraciones post título en Santiago del Estero.

"Yo creo que esas palabras que dijo se las mandaron a decir. No sé quién, pero no son de un chico de 17 años. Es como si le dijeron: 'Si a vos te preguntan, decís tal cosa'”, lanzó Merlo en diálogo con Los Más Grandes, programa radial de AM 770.

Las negociaciones entre Manchester City y River por el Diablito parecen estar avanzadas y es muy probable que el futbolista sea comprado por el equipo inglés en una cifra cercana a los 25 millones de euros y que luego permanezca a préstamo en el Millonario por un tiempo.

Los pocos minutos que sumó Echeverri en 2023 era uno de los cuestionamientos que le hacían los hinchas a Martín Demichelis. Sin embargo, luego de sus palabras tras la coronación en el Trofeo de Campeones, la espuma parece haber bajado y el juvenil es foco de críticas y cuestionamientos por la forma en la que actuó.