El tremendo respaldo de Gustavo Costas a un jugador de Racing cuestionado por los hinchas

Gustavo Costas, flamante entrenador de Racing, expresó su ilusión de "lograr títulos internacionales", en su regreso al club de Avellaneda donde afrontará su tercer ciclo con "una institución cambiada para bien" y bancó a uno de los jugadores históricos del plantel que no tuvo un buena año y fue resistido: Leonardo Sigali.

"Hablé con Sigali. Lo vi metidísimo, muy enchufado, con muchas ganas. Le dije que terminará festejando en 2024", reveló el entrenador y lamentó los malos momentos que vivió el zaguero, como cuando lo silbaron cada vez que tocaba la pelota en uno de los partidos flojos del campeonato.

Costas bancó a Sigali.

"Me dio mucha lástima que lo chiflaran y criticaran tanto. Me dolió muchísimo -agregó en diálogo con TyC Sports- porque le dio mucho a Racing. Me dolió como hincha, técnico y referente del fútbol. Le di toda mi confianza y le pedí que se quedara tranquilo porque el año que viene será diferente”.

Fue su año más opaco desde su desembarco en el club, con el perjuicio insoslayable de un equipo que, en general, funcionó mal defensivamente por malos retrocesos, falta de contención en el medio o errores individuales varios: “Los del fondo quedaban muy descubiertos porque faltaba un triángulo delante de ellos que los protegiera”, analizó Costas, quien prioriza darle solidez a Racing.

El técnico de último paso por el seleccionado de Bolivia en las actuales eliminatorias sudamericanas destacó la importancia de tener "un plantel unido" para poder "lograr cosas importantes". "Confío mucho en los grupos, cuando tenés un plantel unido, con todos comprometidos, que es lo más difícil para un entrenador, se pueden lograr cosas importantes", indicó.

Costas, que asumirá al frente de equipó el 2 de enero en el estadio, inició su carrera como entrenador en "La Academia" (1999-2000) y registró un segundo paso por el club en la temporada 2007. A lo largo de más de dos décadas, construyó un exitoso palmarés en el fútbol sudamericano con títulos naciones en Alianza Lima de Perú (2), Cerro Porteño de Paraguay (1), Barcelona de Ecuador (1) e Independiente Santa Fe de Colombia (4), con el que además ganó la Copa Suruga Bank en Japón.